presso la Sala “Falcone Borsellino” del tribunale di Enna, ho avuto l’ onore e il piacere di dare il mio contributo ad una importante e significativa iniziativa dal titolo “Gioco d’azzardo patologico”. L’ iniziativa promossa e organizzata dal centro Gap di Sperlinga in collaborazione con l’ ordine degli avvocati, dalla Federconsumatori, e dall’ ordine dei commercialisti. Questa e stata occasione, per affrontare ed approfondire il fenomeno purtroppo in continua crescita del gioco d azzardo, con tutte le ricadute sotto il profilo sanitario, patologico, psicologo, sociale, economico e giuridico. In questa occasione ho anche scoperto che in un piccolo paesino della nostra provincia, Sperlinga, esiste un centro all’ avanguardia unico in Sicilia di cura per le patologie del gioco d’azzardo a disposizione di che ne abbia necessità e bisoggni

Pagina Facebook Antonio Malaguarnera

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