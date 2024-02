La celebrazione a Napoli

nel decennale della beatificazione

di Maria Cristina di Savoia

Regina delle Due Sicilie

Giovedì 1° febbraio 2024 alle ore 19.00 presso la Real Basilica di Santa Chiara in Napoli dove riposa nella Cappella Reale dei Borbone, è stata celebrata la solenne Santa Messa nella memoria liturgica della beata Maria Cristina di Savoia, Regina delle Due Sicilie e madre dell’ultimo Re delle Due Sicilie, il Servo di Dio Francesco II di Borbone.

La solenne celebrazione, che quest’anno è coincisa con il decimo anniversario della sua beatificazione, ha visto la partecipazione corale dei sodalizi che storicamente rappresentano la famiglie di nascita della beata: la Real Casa di Savoia, essendo la Principessa Maria Cristina figlia di Vittorio Emanuele I e di Maria Teresa d’Asburgo, Sovrani del Regno di Sardegna; e la famiglia acquisita, avendo sposato il Re Ferdinando II e dato alla luce l’erede Francesco II, la Real Casa delle Due Sicilie, in cui ha espresso la propria spiritualità negli aspetti più profondi.

La celebrazione è stata organizzata dall’Istituto della Guardia d’Onore alle Reali Tombe del Pantheon, guidata dal Dott. Edoardo Pilone Poli, che ha invitato a partecipare, per esprimere al massimo l’unità di intenti di ambedue le famiglie della beata Maria Cristina, la Delegazione degli Ordini Dinastici di Casa Savoia, guidata dal Delegato il Nob. Gerardo Mariano Rocco di Torrepadula, Commendatore dell’Ordine di San Maurizio e Lazzaro, e la Delegazione di Napoli e Campania del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, guidata dal Delegato Nob. Manuel de Goyzueta di Toverena, dei Marchesi di Toverena e di Trentenare, Cavaliere di Giustizia. Inoltre, in Rappresentanza della Real Commissione per l’Italia dell’Ordine Costantiniano, ha presenziato il Responsabile della Comunicazione, il Comm. Vik van Brantegem, Cavaliere di Merito con Placca d’Argento.

Visite: 45