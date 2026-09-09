La 71 Coppa Nissena presenta i 176 iscritti

L’Automobile Club Caltanissetta ha chiuso le iscrizioni con la presenza di tutti i big che si contenderanno i titoli di Campione Italiano Supersalita, del Tricolore Bicilindriche ed i punti del Campionato Siciliano per auto moderne e storiche. Dal 11 al 13 settembre il fine settimana che completa la massima serie salita seguito da ACI Sport TV. Domani, giovedì 10 la presentazione in Comune.

Caltanissetta 9 settembre 2026. La 71^ Coppa Nissena Trofeo Michele Tornatore – 1° Memorial LIVIO ALESSI – Memorial Luigi Campione – parte con 176 iscritti.

Gli organizzatori dell’Automobile Club Caltanissetta presieduto dall’Avv. Carlo Alessi ed il Primo Cittadino Avv. Walter Tesauro, domani giovedì 10 settembre, presenteranno l’elenco dei partecipanti ed il programma della storica competizione siciliana alle ore 11.00 presso la Sala Gialla del Comune di Caltanissetta. Le Redazione e gli operatori dell’informazione sono invitati.

Si è svolto, alla presenza di tutte le figure preposte, il collaudo del tracciato con esito positivo.

La gara è valida quale settima e conclusiva prova del Campionato Italiano Supersalita, ottavo appuntamento del Tricolore Le Bicilindriche e quattordicesimo round del Campionato Italiano Velocità Montagna sud.

Le sfide decisive sui sui 5.450 metri della Strada Statale 122 tra Ponte Capodarso ed il Villaggio Santa Barbara, che saranno determinanti per la conquista del Titolo di Campione Italiano Assoluto Supersalita. Tra i maggiori contendenti il tricolore in carica Simone Faggioli su Nova Proto NP 01, stessa vettura ma con propulsore sovralimentato per il bravo abruzzese Stefano Di Fulvio all’esordio alla Nissena. Motore Zytek da 3000 cc anche per l’ago della bilancia che sarà il senese Mirko Torsellini, che per la prima volta correrà sul percorso nisseno sul prototipo di classe regina con cui si è imposto a Trento. Altre auto di classe regina sono l’Osella del Potentino Achille Lombardi, la Norma M20FC dello svizzero Fabien Bouduban e la Nova Proto del torinese Mario Massaglia. I primi attori siciliani della Supersalita in lizza anche per il Campionato Italiano Velocità Montagna sud, il comisano Samuele Cassibba, reduce dal successo in Sila, su Nova Proto NP 01, come il concittadino di lungo corso e grande tenacia Franco Caruso, vincitore a Vittorio Veneto e Costo, il siracusano di Melilli Luigi Fazzino, con diversi successi stagionali all’attivo, poi la giovane rivelazione etnea Michele Puglisi su Nova Proto NP 03, a cui si aggiunge il marsalese Francesco Conticelli su Nova Proto ed il papà Vincenzo su Osella PA 30. Su Osella in versione turbo il padrone di casa Salvatore Miccichè in quella classe 2000 dove ha allungato le mani sulla coppa tricolore il fasanese di lungo corso Francesco Leogrande anche sul su Osella PA 21 4C. L’esperto e più volte tricolore teramano Marco Gramenzi pronto al rush decisivo alla rincorsa al gruppo E2SH, dove è leader sulla silhouette dell’Alfa 4C spinta da motore Judd e il duello è tutto con il pluri campione bolognese Manuel Dondi sulla Fiat X1/9. La giovane altoatesina Selina Prantl vorrà allungare le mani sulla Coppa Dame e poi sulla classe DSG del gruppo TCR al volante della Volkswagen Golf. Sfida da titolo in gruppo E1 tra il calabrese Giuseppe Aragona al volante dell’esuberante Volkswagen Golf Audi e il salernitano Alessandro Tortora su Peugeot 106 turbo, per la Racing Start Cup altro Match Point per l’altro Tortora, Salvatore sulla Peugeot 308. A contendersi il titolo di Racing Start turbo RSTB due cosentini sulle Seat Leon Station Wagon come il leader Salvatore Mondino ed il diretto inseguitore Antonio Aquila. Le Ferrari 458 sono al centro della scena della GT Cup con il cosentino Gabrydriver ed il padovano Stefano Artuso.

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