La 40^ Pedavena – Croce D’Aune apre con 200 iscritti

Forte risposta di concorrenti alla gara feltrina che dal 13 al 15 settembre è 14° appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna nord. Spicca il nome dei duellanti 2023 Degasperi e Caruso, oltre che di tanti protagonisti annunciati sia nei gruppi CIVM, sia nelle storiche dove ci sono Zardo e Fassina. Presentazione venerdì alle 10.30 nei locali della famosa Birreria.

Pedavena (BL), 10 settembre 2023. La 40^ Pedavena Croce D’Aune che dal 13 al 15 settembre sarà 14 round CIVM nord ha registrato il primo successo con quota 200 adesioni.

Gli Organizzatori degli “Amici della Pedavena” presenteranno il fine settimana sportivo, unitamente alle maggiori realtà pubbliche e private partner, alle ore 10.30 di venerdì 13 settembre nei locali della famosa Birreria Pedavena. Tutti gli operatori dell’informazione sono invitati a partecipare.

Tra gli iscritti in via d’approvazione federale, spicca senz’altro il nome del Trentino Diego Degasperi, il vincitore del 2023 dopo un appassionante e coinvolgente duello con il tenace siciliano Franco Caruso, anche lui presente. Degasperi correrà per la prima volta a Pedavena con la Norma M20 FC Zytek, auto che l’alfiere Vimotorsport guida nel 2024, in luogo dell’Osella FA 30 della scorsa stagione. Il ragusano della Best Lap conferma la Nova Proto NP 01-2, con cui lo scorso anno duellò per la vittoria e con cui quest’anno è stato protagonista di vertice nelle gare del tricolore Supersalita. Tra le auto di categoria regina, le due Nova Proto NP 01 turbo, per un altro trentino di forte esperienza come Matteo Moratelli ed il giovane lombardo Giancarlo Maroni Jr. Nutrita la pattuglia delle Wolf dove svetta il nome del sardo Sergio Farris, il driver che ufficialmente sta sviluppando la monoposto GB 08 Mistral in salita, poi dell’esperto Enrico Zandonà sulla Thunder GB08, come gli incisivi fratelli Giorgio e Luca Guerra, per la prima volta su una sportscar. Il campione Italiano 2023 Motori Moto Filippo Golin sarà sulla Osella PA 21 Jrb, come Lutz Spitaler, mentre Markus Schuster ha scelto la Formula Gloria C8P. Le pepate Nova Proto NP 03 Aprilia saranno per i tenaci ed esperti Damiano Schena, Mirko Venturato, Stefano Gazziero e Alberto dall’Oglio. Terreno di caccia ai punti di CIVM per Michele Ghirardo al volante della Lotus Exige in versione silhouette di gruppo E2SH. Vuole allungare le mani sul gruppo GT di CIVM il padovano di Superchallenge Roberto Ragazzi su Ferrari 488, ma dovrà fare i conti con il salernitano Giuseppe D’Angelo, particolarmente insidioso sulla Ferrari 488, mentre Fabrizio Vettorel e Vincenzo Cimino hanno scelto le aspirate 458 in versione GT Cup. Il fascino della Pedavena ha richiamato dalla Sicilia Matteo Adragna, protagonista per la seconda stagione di Supersalita e CIVM sulla bella Porsche 991 GT3 curata dal Team Orlando. Difficile ogni pronostico, a parte quello dello spettacolo assicurato, in gruppo E1 dove ci sono piloti e funamboli del calibro di Claudio Zucol e Tobia Zarpellon con le BMW, Luca Spinetti con la Subaru Impreza, Andreas Delueg su Renault Clio, Enrico Trolio, Alessandro Vettoel ed il ligure Gianluca Ticci sulle Peugeot 106, solo per citarne alcuni. In TCR sfida assicurata tra il pungente Alex Leardini su Seat Leon Cupra Racer, contro Francesco Laffranchi su Audi RS3 e Andrea Laffranchi su Volkswagen Golf GTI. Tanti accreditati nomi in Racing Start Plus ma sarà il milanese Gianluca Luigi Grossi su Renault Clio a voler rinsaldare la leadership di classe 2000, dove in scia c’è anche Ivano Cenedese su Renault Clio e Adriano Pilotto è pronto ad inserirsi con la Honda Civic. Ha appena vinto il Trofeo Supersalita Racing Start Cup Alessandro Giovanelli su MINI, ma il trentino adesso punta anche al CIVM, sebbene la presenza di Denis Mezzacasa su Seat Leon è molto insidiosa e Roland Gruber su Alfa 147 Cup vuole allungare in classe oltre 2000 cc. e portarsi in posizione da podio di gruppo. In Racing Start per le turbo RSTB immancabile la presenza del bergamasco Mario Tacchini che sarà su Seat Leon Cupra, ma Paolo Venturi desidera ipotecare definitivamente la classe 2000 dal volante della Honda Civic Type-R. Per il gruppo N-S il leader è il triestino Carmelo Fusaro che con la Honda Civic Type-R è saldamente in testa, mentre il bravo Andrea Lombardi su BMW M3 mira ad avvicinarsi al podio di gruppo A-S.

Per la gara di auto storiche tanti motivi d’interesse ad iniziare dalla presenza del trevigiano Danny Zardo su Giada T118 di 4° raggruppamento, reduce dalla vittoria in pista ad Imola domenica scorsa. Acclamato Tony Fassina nuovamente protagonista sulla leggendaria Lancia Startos di 2° Raggruppamento. Renato Sartoretto sarà sulla Viali, poi Marco Naibo su Ford Sierra Rs Cosworth e Paul Niederstatter su Renault 5 Gt Turbo, sempre nella categoria di auto costruite fino al 1990. Dalle scene tricolori Erwin Morandell su Fiat X1/9 in 3° Raggruppamento e l’inossidabile Luciano Rebasti con la Fiat Abarth 1000 Berlina di 1° raggruppamento, ovvero le vetture di costruzione fino al 1972.

Tutte le info su www.pedavenacrocedaune.com .

