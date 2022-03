Fratelli Puglisi protagonisti domenica scorsa nella prova di Catanzaro sul sulla pista Due Mari del Campionato Calabria e Basilicata di Kart. Matteo vince la prima prova in 60 mini gr3 mentre Antonio fa il terzo posto sia in prefinale che in finale nella categoria Kz2. I due piccoli driver gareggiano per il Team Giusy Kart con motori forniti da Giovanni Tellone.

Visite: 58