La ippon judo club del M° Salvatore Palillo ed il tecnico Paolo Protopapa anche per l’anno 2023 si è confermata tra le società nazionali e ragionali più virtuose ottenendo svariati successi soprattutto con l’atleta di punta Thomas Palillo che nella stagione sportica ha dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori della sua categoria conquistando l’argento ai campionati italianai cadetti e quindi la cintura nera, per meriti sportivi, senza scordare un oro ed un bronzo alle tappe di Gran Prix Italia. Lo stesso atleta si è anche distinto a livello Europeo con due 5 posti alle tappe di European Cup di Coimbra e Koper, che gli hanno poi portato la convocazione con la nazionale Italiana agli EYOF (olimpiadi giovanili). Ma l’attività della società non si è focalizzata solo sul giovane Thomas, ma ha portato in gara tanti giovani atleti che tra esordi e conferme (non meno di 12 atleti per gara), hanno disputato il Criterium giovanissimi della Fijlkam Sicilia, piazzandosi sempre sul podio, e vincendo spesso la propria categoria. Ciò dimostra come sia valida ed importante l’attività svolta dalla società che negli anni riesce sempre a sviluppare un percorso di crescita dei propri ragazzi, sia dal punto di vista agonistico che quello più importante di aggregazione e insegnamento dei principi di amicizia e rispetto. Inoltre, da un anno a questa parte, l’associazione ha intrapreso anche un percorso di collaborazione in progetti educativi con le scuole elementari e superiori della città al fine di trasfondere ai giovani i profondi principi morali e sportivi della disciplina del Judo.

Visite: 114