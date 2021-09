ITALEXIT, FORZA PALERMO E SVILUPPO ITALIA

INSIEME A SOSTEGNO DELLE CATEGORIE PRODUTTIVE,

IL 18 SETTEMBRE ALLE 16:00 MANIFESTAZIONE DINANZI LA SEDE DELLA REGIONE SICILIANA

17 settembre 2021

“Giù le mani dalla nostra Sicilia!”: è il titolo della manifestazione organizzata e promossa da Italexit, dal movimento civico Forza Palermo e dall’associazione Sviluppo Italia che si terrà sabato 18 settembre alle 16:00 dinanzi la sede della Presidenza della Regione Siciliana, in piazza Indipendenza.

Agricoltori, allevatori, commercianti, pescatori, ristoratori, operatori turistici e culturali si ritroveranno a Palermo per protestare contro le attuali politiche dei governi regionale e nazionale.

L’iniziativa, come precisano gli organizzatori, è aperta a tutti i settori produttivi e ai partiti autonomisti e indipendentisti che non si identificano nell’attuale linea della maggioranza e dell’opposizione.

E, in sintesi, anche a tutti quei movimenti che non si sentono rappresentati né dal Governo Musumeci in Sicilia né dall’Esecutivo Draghi a livello nazionale.

A darne notizia sono Andrea Piazza e Paolo Franzella, rispettivamente coordinatore cittadino e provinciale di Italexit a Palermo, Giuseppe Catalano, presidente del movimento civico Forza Palermo e Carmelo Cammilleri, vice presidente di Sviluppo Italia.

“L’iniziativa – puntualizzano – è aperta anche alle imprese del terzo settore”.

Al centro dell’attenzione, la grave crisi economica in Sicilia, l’incenerimento boschivo, i tagli all’agricoltura, la penalizzazione di settori quali allevamento e pesca, i disagi del comparto della ristorazione, del turismo e delle attività commerciali che, secondo gli organizzatori, “imporrebbero l’introduzione di misure adeguate a sostegno dei settori in difficoltà, in attuazione delle prerogative dello Statuto”.

