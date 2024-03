Informazione.it: Taglio da 140 milioni alla sanità siciliana, Decreto Fitto cancella 20 progetti

Taglio da 140 milioni alla sanità siciliana, Decreto Fitto cancella 20 progetti

Arriva un nuovo allarme per la sanità siciliana. Non si limiteranno, infatti, a 59 milioni i tagli agli investimenti come era sembrato dai primi calcoli sul decreto di rimodulazione del Pnrr, ma da una più attenta analisi c’è il rischio di perdere occasioni di ammodernamento degli ospedali dell’isola per ben 140 milioni. A fare i conti sul decreto Fitto, misura per misura, è lo Spi Cgil Sicilia che, esaminato il decreto del ministro per la Coesione, ha individuato le misure penalizzate nell’Isola, il 40 per cento delle quali nella sola provincia di Enna (BlogSicilia.it)

“Ieri, in Consiglio regionale, abbiamo interrogato l’assessorato alla Sanità per sapere come intende far fronte al taglio da parte del Governo Meloni di 1,2 miliardi di fondi del PNRR destinati alla sanità, in particolare ad opere per la sicurezza sismica degli ospedali. (TorinOggi.it)

Non è la sanità del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano nazionale complementare (Pnc) a essere ’saccheggiata’ di 1,2 miliardi spostati sul capitolo edilizia ex articolo 20 – come denunciato dalle Regioni e messo in evidenza dalla Corte dei conti nella Memoria sul Dl 19 del 2 marzo 2024 (decreto Pnrr-quater) depositata alla Camera – ma avverrà esattamente il processo inverso: quello stesso importo transiterà nel Piano nazionale complementare ’a valere’ sui circa 10 miliardi ancora in sospeso nella progettazione degli interventi regionali previsti dalla lontanissima legge 67 del 1988 (Sanità24)

Scontro tra il governo e la Corte dei conti sulle modifiche al Pnrr

Avevano già protestato le Regioni e ora la Corte dei Conti certifica che il governo, con l’ultimo decreto legge sul Pnrr, ha tagliato i fondi per la sanità, in particolare quelli per il programma «Ospedale sicuro e sostenibile» già finanziati con le risorse del Pnc, il Piano complementare al Pnrr. (Corriere della Sera)

Pnrr Arriva la risposta del governo ai rilievi della Corte dei Conti sul decreto Pnrr. (Secolo d’Italia)

Nelle ultime settimane le notizie in merito alla sanità siciliana sono sempre più “taglienti”. Tagli da 140 milioni. (Quotidiano di Sicilia)

