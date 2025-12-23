Storie correlate

Ordine dei Giornalisti: Visure camerali, rinnovata l’intesa con la Camera di Commercio

Riccardo Dicembre 23, 2025 0

Giovanna Ceolini Presidente di Assocalzaturifici e Confindustria Accessori Moda: “Bene proroga credito d’imposta design e ideazione estetica”

Riccardo Dicembre 22, 2025 0
ance enna

Ance Enna: Vincenzo Talio nuovo presidente

Riccardo Dicembre 19, 2025 0

Ultime notizie

lantieri

On Luisa Lantieri: 15 milioni per l’Oasi Maria SS di Troina

Riccardo Dicembre 23, 2025 0
mostra troina

Troina: inaugurata mostra “L’eredità di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino”

Riccardo Dicembre 23, 2025 0
Screenshot

Piazza Armerina: IIS Leonardo Da Vinci presenta esperienza Erasmus a Malaga

Riccardo Dicembre 23, 2025 0
talin club 2

Atletica: Simone Scordo (Talin Club) vince il Miglio di Natale

Riccardo Dicembre 23, 2025 0