Incontro operativo tra il Libero Consorzio Comunale di Enna e l’Ordine degli Architetti P.P.C. di

Enna

Un colloquio durato circa due ore, si è svolto lunedì 7 marzo 2022 tra il Commissario del Libero

Consorzio Comunale di Enna Dott. Girolamo Di Fazio e l’Ing. Giuseppe Grasso per il Libero Consorzio

e l’Arch. Sebastiano Fazzi e l’Arch. Pasquale Ingala rispettivamente Presidente e Vice-presidente per

l’ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Enna, in clima di grande cond ivisione e

collaborazione. Il tema al centro del colloquio è stato il PNRR e in maniera specifica i fondi attribuiti

al nostro territorio dal DPCM 17 dicembre 2021. L’architetto Sebastiano Fazzi, a nome di tutta la

categoria ha espresso grande soddisfazione per un metodo imposto dal DPCM che vede come tema

centrale, da affrontare con i fondi attribuiti ai vari comuni dell’ennese, il progetto.

Il presidente Fazzi ha affermato: Ci sono delle grandi opportunità che possono far tornare il progetto

al centro del processo evolutivo della città, individuando opportuni percorsi e strategie di sviluppo.

Una di queste è il “concorso di progettazione in due gradi” che, come previsto dal codice dei contratti,

consentirà di dotarsi di progetti di qualità, favorendo anche la partecipazione di giovani

professionisti che in caso di vincita potranno associarsi con studi che abbiano i requisiti organizzativi

e di fatturato, rimanendo riferimento nei confronti della Stazione Appaltante. È proprio questo che

si dovrà attuare con i fondi, pari ad un totale di circa un milione e quattrocentomila euro da destinare

alla sola progettazione, distribuiti al Libero Consorzio Comunale di Enna e ai 20 Comuni dell’ennese.

Per rilanciare e accelerare il processo di progettazione nei comuni delle regioni Abruzzo, Basilicata,

Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e nei territori compresi nella mappatura delle

aree interne, l’art.12 del DL 121/2021 ha istituito il «Fondo concorsi progettazioni e idee per la

coesione territoriale» a favore dei comuni del Mezzogiorno e Aree urbane interne per rafforzare la

capacità progettuale dei Comuni (fino a 30.000 abitanti) ed incentivarne la partecipazione ai bandi

attuativi del PNRR. L’Autorità di gestione del Fondo è la Agenzia per la coesione territoriale (ACT).

Il Commissario Di Fazio ha enunciato la volontà di potere affrontare una tematica progettuale che

possa servire da traino per gli interventi che vorranno affrontare i Comuni dell’ennese. A tal fine si

è reso disponibile a potere avviare un’interlocuzione con i Comuni dell’ennese per potere definire

una strategia che possa accomunare gli interventi progettuali.

Tra i temi trattati nel colloquio la ricostruzione della SP 28 “Strada Panoramica” ha avuto un ruolo

centrale e per tale tematica l’Ordine si è proposto nel potere dare un supporto per l’attuazione di

processi virtuosi che attraverso il concorso di progettazione in due gradi possano, tramite tale

occasione progettuale, dare delle risposte alle esigenze contemporanee che tale arteria di ingresso

potrebbe offrire alla città: ingresso/area di sosta pullman/ sistema di risalita per il castello/ sistema

di risalita per il duomo/via di fuga/sistema di accesso pedonale al belvedere e al centro città/sistema

di posteggi – queste alcune delle funzioni che si è discusso possano essere integrate al progetto del

“Nuovo Sistema di accesso alla città”.

Conclude Fazzi: L’invito che facciamo alle Amministrazioni, come anche agli Enti della Provincia, è

quello di investire sul percorso virtuoso della trasformazione e del miglioramento degli spazi, al fine

di migliorare la qualità della vita, dedicando le giuste risorse al progetto. L’Ordine degli Architetti,

può fornire, grazie all’atto di intesa siglato con il Consiglio Nazionale degli Architetti P. P. C., l’utilizzo

in forma gratuita della piattaforma concorsiawn.it per la gestione in forma totalmente anonima di

tutte le fasi procedurali del concorso di progettazione in due gradi e può dare un supporto operativo

grazie alla figura del Coordinatore di Concorsi di Progettazione. A tal fine, sta organizzando con la

Consulta Regionale degli Architetti P. P. C. di Sicilia, un corso per formare, sul territorio provinciale,

ulteriori Coordinatori di Concorsi di Progettazione, che potranno fornire il dovuto supporto ai RUP

nella gestione e organizzazione dei concorsi di progettazione.

In ultimo, ma non per ultimo, il Presidente Fazzi ha ringraziato il Commissario Di Fazio e l’Ing. Grasso

per la qualità dei temi trattati, per la sensibilità mostrata nei confronti dello sviluppo del territorio

e per l’invito alla giornata di studi sul P NRR che si terrà nei locali dell’Università Kore di Enna

mercoledì 9 marzo e ha colto l’occasione per invitare sia il Commissario Di Fazio che l’Ing. Grasso al

prossimo evento che l’Ordine degli Architetti P.P.C. di Enna sta organizzando per potere affrontare

dal punto di vista tecnico le tematiche e le opportunità offerte dal PNRR, nel quale saranno invitati

tutti i sindaci e i dirigenti d egli uffici tecnici dei Comuni dell’ennese, rinnova ndo la disponibilità di

tutto il consiglio dell’Ordine a potere offrire un supporto conoscitivo delle prassi virtuose da potere

mettere in atto.

