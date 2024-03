IN TOSCANA DOPPIO COLPO PER LA ISLAND MOTORSPORT

Sui selettivi asfalti del Lucchese, teatro del 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, apertura stagionale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco, ottimo rientro per i portacolori della scuderia siciliana Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) saliti sul terzo gradino del podio

Per gli altri alfieri Angelucci – Rappa (Citroen C3 Rally2), primato nella competitiva categoria Over 55

Castelnuovo di Garfagnana (Lu), 17 marzo 2024 – Un primo passo certo, ma già incisivo quello appena compiuto dai portacolori della scuderia siciliana Island Motorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) al 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio, classico appuntamento inaugurale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco (CIAR), andato in scena sui selettivi asfalti del Lucchese nel fine settimana appena trascorso.

Procedendo con ordine, alla vigilia vi era grande attesa per il rientro del talentuoso Simone Campedelli nella massima serie tricolore, da cui mancava da un lustro. Il pilota cesenate, su Skoda Fabia RS Rally2 della Step Five Motorsport gommata Pirelli e in coppia con Tania Canton, non ha deluso le aspettative, anzi tutt’altro. Il due volte titolato “Asfalto” (2022 e 2023), infatti, autore di una prestazione pulita e regolare, è scattato col giusto piglio mantenendosi costantemente nelle posizioni nobili della classifica fino a fregiarsi di un più che meritato bronzo.

«Siamo molto contenti di questo ritorno nel CIAR così come eravamo ben consapevoli che non sarebbe stato facile e che saremmo stati chiamati a una sfida molto ardua» – ha commentato Campedelli al traguardo – «C’era qualche incognita, certo, ci presentavamo al via con una vettura nuova, ma ci riteniamo soddisfatti. Il gruppo è molto affiatato, ci sono margini di miglioramento e tutti i presupposti per disputare una buona stagione. Era importante portare punti a casa, ci siamo riusciti. Ora vedremo di prepararci al meglio per la prossima».

Analoga cornice ma differenti obiettivi per l’altro alfiere della Island Fabio Angelucci che, coadiuvato per la prima volta alle note dal palermitano Gianfranco Rappa, non è stato da meno. Il driver romano, infatti, al volante della Citroen C3 Rally2 “calzata” Pirelli e curata dalla D-Max Racing e seppur all’esordio, di fatto, sulle impegnative strade toscane (dopo lo sfortunato ritiro nelle primissime battute dell’edizione 2023) ha conquistato la vetta della competitiva categoria Over 55.

«Gara molto ostica, con cambi repentini delle condizioni del fondo stradale, però alla fine è andata bene, dai» – ha sottolineato Angelucci all’arrivo – «Vediamo il bicchiere mezzo pieno. Siamo in lizza nella “Over 55” e non potevamo sperare in miglior risultato sin dal debutto stagionale. Abbiamo macinato chilometri e cumulato esperienza, annotando buone indicazioni per il prosieguo. Sappiamo dove e come intervenire per migliorarci, siamo fiduciosi».

Ben archiviato il “Ciocco”, sono già iniziati i preparativi per affrontare il prossimo impegno, ovvero, il 18° Rally Regione Piemonte, in programma il 12 e 13 aprile nel Cuneese.

Classifica finale assoluta 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio

1. Crugnola – Ometto (Citroen C3 Rally2) in 1h11’05”1; 2. Basso – Granai (Toyota GR Yaris Rally2) a 25”8; 3. Campedelli – Canton (Skoda Fabia RS Rally2) a 28”5; 4. Nucita – Pollet (Hyundai i20 Rally2) a 41”7; 5. Signor – Michi (Skoda Fabia RS Rally2) a 56”3; 6. Bottarelli – Fenoli (Skoda Fabia Rally2) a 1’08”8; 7. Andreucci – Briani (Citroen C3 Rally2) a 1’09”3; 8. Scattolon – Zanni (Citroen C3 Rally2) a 1’19”3; 9. De Tommaso – D’Ambrosio (Citroen C3 Rally2) a 1’21”3; 10. Mabellini – Lenzi (Skoda Fabia Rally2) a 1’25”6.

Classifica finale 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Over 55)

1. Angelucci – Rappa (Citroen C3 Rally2) in 1h18’18”4; 2. Giordano – Giordano (Skoda Fabia Rally2) a 25”3; 3. Oliani – Piazzini (Fiat Seicento Sporting Abarth) a 6’50”5; 4. Carli – Pellegrini (Peugeot 208 VTI) a 10’31”3.

Calendario CIAR Sparco 2024

15/16 marzo – 47° Rally Il Ciocco e Valle del Serchio (Lu); 12/13 aprile – 18° Rally Regione Piemonte (Cn); 10/11 maggio – 108^ Targa Florio (Pa); 28/29 giugno – 42° Rally Due Valli (Ve); 26/28 luglio – 12° Rally Roma Capitale; 13/14 settembre – 47° Rally 1000 Miglia (Bs); 18/19 ottobre – 71° Sanremo Rallye (Im).

Visite: 37