In presenza e on line, sempre all”Università di Palermo il Linux Day organizzato come sempre da Sputnix.

Soltanto il 2020 ha visto l’edizione esclusivamente on line.

Con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegnerie e della Consulta Regionale degli ordini, daranno inizio ai lavori Pietro Paolo Corso, delegato del Rettore, Elvira Restivo, presidente della Consulta e Vincenzo Di Dio, presidente dell’ordine di Palermo.

Le relazioni del mattino saranno aperte dall’Ing. Virgilio, Presidente di Sputnix e responsabile scientifico del Linux Day, con una disamina delle nuove architetrure hardware, ISA e delle relative distribuzioni.

Flavia Marzano da Roma, illustrerà il ruolo del paradigma OPEN, per una società aperta ed inclusiva, con gli OPEN data, i software OPEN Source, i processori e le architetture OPEN hardware, E la scienza, OPEN o non è scienza.

Francesca Motisi, tornando in ambito tecnlogico, illustrerà le diverse architetture per l’OPEN Cloud, fino al nuove progetto per la Pubblica amministrazione.

Conclude la sessione del mattino Daniele Mondello con una view del futuro della programmazione, con i supporti di IA.

Nel pomeriggio ci si dedica al Gaming, con l’intervento di Corrado Tiralongo e Giovanni Maria Aggiato, seguito dalla presentazione delle moderne librerie di programmazione Planar per Amiga di Lorenzo Di Gaetano.

Conclude Vincenzo Virgilio con una cavalcata di 40 anni di storia dell’informatica, dedicata al Commodore 64, il compure più venduto al mondo sino ad oggi.

L’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI PALERMO

in collaborazione con

L’ASSOCIAZIONE SPUTNIX

organizza il Convegno

“XXII LINUX DAY”

con il patrocinio della

CONSULTA ORDINI INGEGNERI SICILIA

Collegamento telematico tramite piattaforma multimediale GoToWebinar

Sabato 22 ottobre 2022

09:25 Collegamento dei partecipanti alla piattaforma GoTowebinar

09:30 Saluti Istituzionali

Prof. Pietro Paolo Corso, delegato UniPa ai progetti extraordinari e alle infrastrutture

digitali di Ateneo

Ing. Vincenzo Di Dio, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di

Palermo

Ing. Elvira Restivo, Presidente della Consulta degli Ordini degli Ingegneri Sicilia

10:00 Vincenzo Virgilio

Kernel e distribuzioni per SOC RISC V e ARM

10:45 Flavia Marzano

Condivisione della conoscenza per l’Open Society

11:30 Francesca Motisi

Tecnologie a confronto per l’Open Cloud

10:45 Daniele Mondello

Il futuro della programmazione; sviluppatore cyborg grazie all’AI

13:00 Conclusione dei lavori

Responsabile scientifico del convegno: Ing. Vincenzo Virgilio, presidente Sputnix

ORDINE DEGLI INGEGNERI

DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Per i partecipanti al convegno sono previsti n. 3 CFP ai sensi del Regolamento per l’aggiornamento della competenza professionale che

saranno riconosciuti soltanto a coloro che frequenteranno l’evento formativo per l’intera durata prevista.

Il Convegno è aperto alla partecipazione pubblica, a partire dalle ore 09:15 presso il Teatro Gregotti – Viale

delle Scienze – Palermo.

Per gli iscritti all’Ordine degli ingegneri di Palermo, il riconoscimento dei crediti formativi professionali sarà

assicurato soltanto a coloro che si registreranno preventivamente sulla piattaforma GoTowebinar secondo le

modalità ed i tempi comunicati dalla Segreteria tramite mail e poi seguiranno il convegno in modalità webinar

per tutta la durata dell’evento.

L’associazione SPUTNIX proporrà a quanti seguiranno l’evento presso il Teatro Gregotti di Viale delle Scienze a

Palermo anche una sessione pomeridiana dedicata al Retrocomputing+Gaming con il seguente programma:

15:00 Corrado Tiralongo Giovanni Maria Aggiato

Gaming AAA su Linux: software e hardware

16:00 Lorenzo Di Gaetano

Planar: Retro-Cross programming su Amiga in C con Linux

17:00 Vincenzo Virgilio

40 anni di Commodore 64.

18:00 Conclusione dei lavori

