IN DISTRIBUZIONE DA LUNEDI’ 25 I ‘QUADERNI DI SICUREZZA’ SUL LAVORO

L’iniziativa editoriale, 184 pagine di informazioni, fumetti e illustrazioni, intende promuovere la “cultura della sicurezza e della prevenzione dei rischi” che incombono sulle attività produttive. Frutto della collaborazione tra enti bilaterali per l’artigianato, siciliano e pimontese, sarà presentata venerdì a Palermo con la partecipazione degli assessori regionali Razza, Turano, Scavone e Falcone, e di rappresentanti istituzionali e delle parti sociali

Le lavoratrici gestanti e le madri che allattano “devono avere la possibilità, nella sede della propria azienda, di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate”. Ma nei luoghi di lavoro, soprattutto in tempi di Covid, è necessaria l’allerta massima sul fronte della trasmissione degli agenti virali. Se il rischio esiste, anche solo potenziale, in quelle aree “è vietato ai lavoratori assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati al consumo umano, usare pipette a bocca, applicare cosmetici”. Sono due dei passaggi che, tra fumetti, illustrazioni ed esempi di vario genere, è possibile leggere sui Nuovi Quaderni di Sicurezza, 184 pagine di informazioni e materiale divulgativo che rappresentano, secondo Florinda Scala (Confartigianato Sicilia) e Rosanna Laplaca (Cisl Sicilia), rispettivamente presidente e vicepresidente dell’Ente bilaterale siciliano per l’artigianato (Ebas), “la più importante iniziativa editoriale e sociale, non pubblica, che sia mai stata realizzata nella nostra regione”. La pubblicazione, che a partire da lunedì 25 luglio sarà distribuita gratuitamente alle quasi diecimila aziende artigiane siciliane associate nell’ente bilaterale, è stata realizzata in tandem sull’asse Sicilia-Piemonte, informano presidente e vicepresidente, “tra Ebas Sicilia con il suo organismo paritetico regionale (Opra) e l’omologo istituto piemontese, Ebap, con le sue articolazioni”. La mission dell’iniziativa editoriale è, sottolineano Scala e Laplaca, “la diffusione della cultura della sicurezza nelle imprese con lo scopo di sviluppare, tanto tra i datori di lavoro quanto tra i lavoratori e le lavoratrici, conoscenza, coscienza e attenzione adeguati su quest’argomento”. Così, il Quaderno vuole essere “un valido supporto in tema di attività informative e formative”; ma anche “una guida puntuale sulle azioni e le misure di prevenzione necessari per tutelare la sicurezza e la salute” di chi trascorre le proprie giornate nei luoghi di lavoro.

I Quaderni saranno presentati dopodomani, venerdì 22 luglio a partire dalle 9,30, nella sala Terrasi della Camera di Commercio di Palermo e Enna (in via Emerico Amari 11, a Palermo). Interverranno gli assessori regionali: alla Salute Ruggero Razza, alle Attività produttive Mimmo Turano, al Lavoro e alle politiche sociali Antonio Scavone e alle Infrastrutture Marco Falcone. Con loro si confronteranno rappresentanti delle parti sociali, di istituzioni e Ordini professionali.

