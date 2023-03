IN 500 PER IL I TROFEO DELLA LEGALITÀ ROTARY – MEMORIAL JOE PETROSINO

Numeri importanti per la prima manifestazione organizzata dall’ASD Sicilia Running Team del presidente Lunetto. Cinquecento per la corsa agonistica, duecento per la non competitiva, assicureranno spettacolo attraverso il centro di Palermo. Lo start domani alle ore 10.00 da piazza Castelnuovo.

Palermo. Manca davvero poco al I Trofeo della Legalità Rotary – Memorial Joe Petrosino, in programma domenica 19 marzo a Palermo. Lo start alla gara agonistica verrà dato alle ore 10.00. Al termine della stessa, alle ore 11.15 il via alla passeggiata ludico motoria denominata “4 passi con papà”.

LA GARA, NUMERI E CURIOSITA’:

Numeri da prima pagina per la gara agonistica con al via 500 tra atleti élite e master. Pettorali numero 1 e 2 ai gemelli “olimpici” Zoghlami, Osama (Aeronautica Militare) e Ala (Fiamme Oro), lanciati in questo 2023, verso l’obiettivo di “abbattere” il record italiano dei 3000 siepi detenuto dal 1987 da Francesco Panetta. Un cast d’eccellenza per la prima edizione del Trofeo della Legalità che ben si sposa con il “cuore” dei podisti rappresentato dagli amatori.

Nella gara femminile, sarà battaglia tra Chiara Immesi, Cinzia Stancampiano (entrambe dell’ASD Sicilia Running Team), Barbara Bennici (Caivano Runners), Carla Grimaudo (Lipa Atletica Alcamo), Simona Sorvillo e Claudia Licciardi, tesserate rispettivamente per la Trinacria Palermo e la Palermo H 13.30

Al maschile la categoria con più iscritti è la SM50 (82), al femminile è la SF50 con 28 atlete al via. Cinquantasette le società presenti a Palermo: la più numerosa è la società organizzatrice dell’ASD Sicilia Running Team con 73 atleti; a seguire l’Amatori Palermo (48), la Palermo Running (40), Polisportiva Pegaso Athletic (37), Trinacria Palermo (25), via via le altre.

Gli atleti più giovani in gara sono Pietro Lo Sicco, 16 anni e Giorgia Zarcone di 17 anni. I meno giovani sono Clara Minagra (classe 1953) e Camillo Cucina, con ben 83 primavere.

Campo di gara sarà il cuore di Palermo, partenza (direzione piazza Croci dove è previsto il giro di boa) e arrivo sono previsti a Piazza Castelnuovo con gli atleti che dovranno effettuare cinque giri, per un totale di 10 chilometri; il classico “bastone”, veloce e soprattutto omologato Fidal con i tempi che saranno certificati.

IN 200 HANNO RISPOSTO ALLA “4 PASSI CON PAPA'”

Ottimi numeri anche per la ludico motoria alla quale hanno risposto in 200. Protagonisti saranno i più piccoli accompagnati da papà, mamma, nonni e magari anche dai propri amici a quattro zampe. Un momento d’inclusione e condivisione, in una giornata, tra l’altro, speciale come è quella della Festa del papà.

IN EVIDENZA ANCHE L’ASPETTO SOCIALE CON UNA RACCOLTA FONDI PER MANDARE “DI CORSA” I RAGAZZI DELLA MAGIONE AL “GOLDEN GALA”

Un sogno da “abbracciare” ad occhi aperti, un’esperienza da portare con se, per tutta la vita. A viverla saranno dodici “alunni – atleti” di 9 e 10 anni, selezionati presso l’Istituto Comprensivo Statale Rita Borsellino di piazza Magione da Rachid Berradi, nell’ambito dell’ OPEN DAY’’ che, nei giorni scorsi, ha visto sfidarsi gli alunni della scuola su diverse discipline; l’obiettivo è stato quello di selezionare giovanissimi che, al termine di un breve periodo di allenamento, faranno parte della staffetta 12×200 metri che animerà il ‘’Palio dei Comuni’’, che si disputa ogni anno nell’ambito del Golden Gala – Pietro Mennea, in programma il 2 giugno a Firenze. E proprio per raggiungere la Toscana, gli alunni del quartiere della Magione, hanno bisogno di una ulteriore e necessaria “spinta”. Per coprire i notevoli costi della trasferta, infatti, lo stesso Berradi, in sinergia con la Palermo Running, hanno promosso per domenica prossima, nell’ambito del I Trofeo della Legalità – Memorial Joe Petrosino, una raccolta fondi, ad offerta libera, aperta agli atleti che prenderanno parte alla gara, ma anche a tutti coloro che vorranno parteciparvi.

LEGALITA’ E MEMORIA: SI CORRE NEL RICORDO DI JOE PETROSINO

La manifestazione, organizzata dall’ASD Sicilia Running Team in sinergia con il Rotary Club Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà e in collaborazione con l’Associazione Culturale ‘‘Joe Petrosino Sicilia’’, ADDIOPIZZO Palermo e l’A.S.D. Scuola Atletica Berradi 091, vuole ricordare la figura del poliziotto italiano naturalizzato statunitense, pioniere nella lotta contro il crimine organizzato, ucciso a colpi di pistola il 12 marzo del 1909 a Palermo, nei pressi di villa Garibaldi a Piazza Marina. Un evento, quello di domenica, che negli obiettivi degli organizzatori, vuole essere anche un momento per celebrare i valori della legalità, stimolando la memoria per non dimenticare.

IL PROGRAMMA DEL I TROFEO DELLA LEGALITA’ – ROTARY – MEMORIAL JOE PETROSINO

Ore 8.30 ritrovo giuria e concorrenti (piazza Castelnuovo).

Ore 10.00 partenza gara internazionale e atleti senior/master (5 giri da due km ciascuno).

Ore 11.15 partenza non competitiva “4 passi con papà” (1 giro da 2 chilometri).

Ore 12.00 cerimonia di premiazione.

ACCANTO AL TROFEO DELLA LEGALITÀ ROTARY – MEMORIAL JOE PETROSINO

Assemblea Regionale Siciliana, Comune Città di Palermo, F.I.D.A.L. Sicilia, FISDIR, Rotary Club Palermo, Palermo Est, Palermo Monreale, Palermo Baia dei fenici, Palermo Mondello, Palermo Libertà; Associazione Culturale “Joe Petrosino Sicilia’’, AutoSystem, CASA, Golf Club Palermo “Parco Airoldi”, Grecale, Centro Ortopedico Ferranti, Sport Nutrition, Fisisport,, PER CORRERE, DEMMA, Farmacia Rizzo, Siciliarunning.it, Alleanz Assicurazioni, Meros, Sfizi & Delizie.

