Il talento femminile celebrato a Enna

nella serata-evento “Donne che amano le donne”

Enna, 22 aprile 2026

Hanno scelto di seguire le loro passioni e ne hanno fatto un marchio di successo, hanno portato la loro professionalità oltre i confini nazionali, mettono anima e corpo al servizio della tradizione di famiglia, dell’universo dell’infanzia, delle arti, delle bellezze del territorio, al fianco dei meno fortunati, nella propria bottega di quartiere. O, ancora, hanno deciso di prendersi cura della famiglia rinunciando ad altri incarichi lavorativi, hanno raccolto i merletti e i vecchi cappelli dal baule della nonna e li hanno trasformati in collezioni moda. Si sono rialzate dalle tragedie della vita grazie al canto, alla devozione, alla scrittura, alla forza del loro talento.

Hanno testimoniato tutto questo e altro ancora le tante premiate alla serata-evento “Tributo alle donne” organizzata domenica 19 aprile al teatro “Francesco Paolo Neglia” di Enna da Agorà Stupor Mundi presieduta da Carmen Di Tommasi e dell’associazione “Donne templari federiciane” guidata da Luna Stella Sole, per l’ideazione del patron Corrado Armeri e il patrocinio del comune di Enna.

La manifestazione, condotta da Massimiliano Casto, direttore netino della rete Canale 74, ha visto la presentazione delle collezioni moda creativa della stilista Agata Sandrone e delle due stiliste emergenti Roberta Strazzulla e Giulia Fiorello, affidate alle modelle dei gruppi Ragazza e Donna In.

Le premiazioni si sono alternate agli interventi comici dell’attore Totò Borgese e alla danza del ventre di Miriam Chiara Vitale. Il gruppo femminile contro la violenza sulle donne e violenza tutta “Donne X le Donne” ha inoltre presentato una performance di denuncia sociale dal titolo “Donne in rosso”.

“Abbiamo organizzato il nostro tributo a Enna per la prima volta per dare slancio ai talenti femminili locali e per unire tra loro donne che riescono a rivoluzionare il mondo – ha spiegato il patron Corrado Armeri – queste premiazioni sono scelte sociali precise, non semplicemente una vetrina, è arrivato il momento di agire concretamente, in particolare contro la violenza di genere”.

Le talentuose donne ennesi premiate sono state Nietta Bruno (imprenditrice nel campo dell’accoglienza di alta qualità e operatrice culturale), Agata Cammarata (docente e referente della scuola dell’infanzia e sostenitrice dei diritti dei bambini), Romina Gagliano (mamma di quattro bambini a tempo pieno per scelta e vocazione), Luisa Gardali (guida turistica e promotrice culturale), Maria Rosa Gloria (per tutti Rosita, imprenditrice e titolare di una bottega di frutta e verdura), Marta Gesualdo (giovane manager di un salone di parruccheria, aperto ad accogliere nuove leve), Filomena Greco (notaio, tra le prime donne siciliane a ricevere incarichi nei direttivi nazionali ed europei del notariato), Vanessa Mancuso (fondatrice della cooperativa sociale La Contea dedicata ai diversamente abili), Carmela Messina (storica cuoca della trattoria La Rustica a conduzione familiare, attrattiva per vip e visitatori da tutto il mondo), Cettina Rosso (ideatrice e promotrice della Settimana europea federiciana con la missione speciale di trasmettere di ideali di unità e pace ai giovani), Lucia Trovato (presidente dell’associazione Gli Eclettici e testimone di una storia di amicizia e devozione), Silvia Turco (imprenditrice agricola e titolare di un marchio di prodotti tipici dell’entroterra assieme alle sorelle), Giusy Urso (imprenditrice di una nota attività commerciale, erede dell’antica tradizione commerciale di don Vincenzo u quadararu).

Segnalate dalla commissione, ma assenti alla serata per motivi di lavoro o di salute anche le talentuose Stefania Bruno (pittrice e sandartist di fama nazionale), Giovanna Fussone (ideatrice del liceo musicale di Enna e direttore del copro Passio Hennensis) e Rita Lo Giudice (presidente della Banca del tempo). Mirko Milano, assessore agli Eventi del comune di Enna, si è impegnato a consegnare loro le targhe premio nei prossimi giorni: “Questo evento dedicato alle donne – ha spiegato – ha orgogliosamente dato risalto a tanti talenti della nostra città e nello stesso tempo ha permesso a diversi ospiti arrivati da fuori di scoprire le nostre bellezze”.

Nella serata sono infatti stati premiati numerosi talenti femminili arrivati da tutta l’isola e anche dalla Calabria: Angela Castiglione (scrittrice e operatrice culturale), Francesca Cerami (presidente dell’associazione Eupsiche per la promozione del benessere fisico, psichico e sociale e direttrice dell’Istituto per la promozione e la valorizzazione della dieta del Mediterraneo), Valeria Fisichella (cantante, insegnante di canto, scopritrice di talenti), Maria Piera Franco (referente dello sportello antiviolenza “Diana” di Tusa e dell’associazione Co.Tu.Le.Vi. contro tutte le forme di violenza), Giusi Musso (imprenditrice, scrittrice e testimonial dei diritti delle donne), Molly Narciso (doppiatrice, speaker radiofonica e presentatrice), Cinzia Panuccio (scrittrice e promotrice dei diritti femminili), Maria Ausilia Parrinello (psichiatra, referente della comunità terapeutica Villa Letizia di Zafferana Etnea), Maristella Portelli (notaio impegnato nel sociale), Rosa Verga (referente delle Benemerite dell’associazione nazionale carabinieri).

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