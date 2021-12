IL PRESIDENTE MATTARELLA ALL’UNIVERSITA KORE SI ENNA – di Angiolo Alerci

IL PRESIDENTE MATTARELLA ALL’UNIVERSITA KORE SI ENNA

In occasione della silente visita fatta giorni fa, non alla città, dal Presidente Mattarella, accolto di nascosto per l’inaugurazione dell’anno accademico della nostra università senza darne la minima conoscenza alla città, ho voluto ripostare una mia nota del 31 gennaio 2015 in occasione della sua elezione.

AUGURI PRESIDENTE

Nel corso della mia attività politica iniziata nel 1945, essendo l’unico superstite dei fondatori della Democrazia Cristiana di Enna, ho avuto la opportunità di incontrare nel tempo la famiglia politica Mattarella.

Nel 1945 l’Avv. Bernardo Mattarella, che tra il 1941 e il 1943 partecipò a Roma alle riunioni clandestine guidate da Alcide De Gasperi che portarono alla nascita della Democrazia Cristiana, venne nominato responsabile per la organizzazione del partito in Sicilia.

Allora avevo solo 16 anni, ero stato incaricato per la organizzazione dei gruppi giovanili della provincia, incarico che mi portò ad avere, anche nella mia qualità successivamente acquisita di Consigliere Nazionale, frequenti rapporti con l’allora delegato nazionale Giulio Andreotti.

L’Avv. Bernardo Mattarella mi affascinò per l’impegno ed il grande interesse che dimostrava per la organizzazione del partito nell’ennese.

Importante riferimento era un vecchio “popolare”, il farmacista Giuseppe Tanteri, nella cui farmacia si tenevano i più importanti incontri.

L’Avv. Mattarella veniva spesso da Palermo ad Enna, con una vecchia auto, per seguire le fasi organizzative e fu il primo politico a tenere un vero comizio ad Enna, per illustrare alla cittadinanza il programma della Democrazia Cristiana.

Successivamente eletto Vicesegretario Nazionale del Partito, Deputato, divenuto più volte Ministro, mantenne sempre un cordiale rapporto sia con il Farmacista Tanteri che con il gruppo dirigente della D.C. di Enna.

Negli anni ‘60 il partito mi prescelse per ben due volte (nel 1963 e nel 1967) quale candidato alle elezioni regionali, in una lista assieme al Presidente della Regione on. Giuseppe D’Angelo ed all’Assessore Regionale on. Giuseppe Sammarco.

In entrambe le consultazioni ottenni una notevole personale affermazione.

Questa premessa è stata necessaria per sottolineare il mio rapporto con il Presidente D’Angelo con il quale mi incontravo spesso a Palermo, sia alla Presidenza della Regione che presso la redazione del giornale “Sicilia Domani”, espressione di una nuova linea politica instaurata in Sicilia da D’Angelo, diretto dal mio carissimo amico Franco Nicastro.

Proprio nella redazione di “Sicilia Domani” ho incontrato più volte l’on. Piersanti Mattarella, moroteo doc molto vicino alle posizioni dell’on. D’Angelo, ed ho avuto la possibilità di constatare la dimensione umana e politica che si avvertiva nelle sue conversazioni, animate da quella forte determinazione che certamente sarà stata la causa del suo omicidio.

Nel 1983, per motivi di lavoro – Ragioniere Generale della Sicilcassa, mi trovavo a Palermo alla vigilia delle elezioni politiche che vedevano Sergio Mattarella candidato alla Camera per la prima volta.

L’Avv. Francesco Pillitteri, consigliere di Amministrazione della Sicilcassa e mio amico, mi invitò ad un incontro con Sergio Mattarella.

In quella occasione feci presente al prof. Mattarella di essere stato un grande ammiratore di suo padre, che avevo conosciuto nel 1945, e del fratello Piersanti, che avevo più volte incontrato presso la redazione di “Sicilia Domani”.

Non tocca a me sottolineare tutti i meriti acquisiti dall’on. Sergio Mattarella, perché sono stati abbondantemente portati alla conoscenza della gente comune da tutti i media, ma non posso non ricordare gli attestati di stima, di serietà, di riservatezza, di equilibrio espressi da tutte le forze politiche, a prescindere dal comportamento che hanno avuto in sede di votazione.

Oggi l’augurio di buon lavoro al nuovo Presidente della Repubblica on. Sergio Mattarella.

Visite: 65