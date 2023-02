L’Ente Autodromo di Pergusa rappresenta una risorsa strategica e fondamentale per tutta la Città e, più generalmente, per tutto il territorio. A pieno regime può veramente essere vero volano di sviluppo economico per Enna e punto di riferimento degli appassionati del motorsport dall’intera Sicilia. C’è da dire, però, che le ultime notizie che circolano in merito all’autodromo a proposito dello scioglimento del contratto con un importante sponsor e un’attività che per il 2023 non sembra essere particolarmente vivace, ci preoccupano molto.

Per questa ragione, come gruppo consiliare, ci siamo fatti promotori dell’organizzazione di una riunione della l Commissione Consiliare in presenza del Presidente dell’Ente Autodromo Mario Sgrò.

Lo facciamo perché abbiamo a cuore, come tanti in Città, il destino dell’Ente Autodromo e perché auspichiamo che il Presidente Sgrò possa smentire queste notizie e rassicurarci su quanto il 2023 sarà un anno ricco di iniziative.

Il Gruppo Consiliare di Italia Viva

