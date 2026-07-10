Il Festival “Sulle tracce di Franco Enna” fa tappa ad Aidone: al Teatro Antico di Morgantina debutta la drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri”

Domenica 19 luglio, nella suggestiva cornice archeologica, il Collettivo V.A.N. porta in scena un viaggio emozionante e interattivo tra parole, canti dal vivo e riflessioni generazionali, celebrando l’umanità del grande autore siciliano.

Dopo lo straordinario successo del debutto ad Enna, il Festival diffuso di rigenerazione culturale “Sulle tracce di Franco Enna” si sposta in uno dei siti archeologici più suggestivi dell’isola. Domenica 19 luglio, alle ore 20:30, il Teatro Antico di Morgantina ad Aidone ospiterà la prima della drammaturgia inedita “Dialoghi con Camilleri”, una produzione interamente curata dal Collettivo V.A.N. – Verso Altre Narrazioni.

L’evento rappresenta un tassello fondamentale del più ampio progetto promosso dalla cooperativa Bottega Culturale Isole dell’entroterra siciliano, sotto la direzione artistica di Antonio Messina. Finanziata dal Ministero della Cultura (nell’ambito dei Progetti Speciali – Teatro per l’anno 2026) e dalla direzione del Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, l’iniziativa punta a scardinare l’isolamento delle aree interne della Sicilia unendo la memoria poliziesca di Franco Enna (Francesco Cannarozzo) a quella di giganti della letteratura come Andrea Camilleri e Agatha Christie.

“Dialoghi con Andrea Camilleri” è il frutto di una scrittura collettiva del Collettivo V.A.N. e con la regia di Ornella Matranga. Non è una semplice biografia, ma un’indagine artistica dinamica, corale e accessibile, pensata per un pubblico trasversale. Sul palco, una compagnia di giovani attori composta da Andrea Di Falco, Ornella Matranga, Andrea Pacelli, Gabriele Rametta e Pierantonio Savo Valente, si appropria della celebre “lingua di mezzo” camilleriana. Questo dialetto universale diventerà un gioco interattivo con gli spettatori, celebrando i grandi riti umani, come quelli legati al cibo e alla condivisione della tavola, in quanto espressione di identità e rispetto reciproco.

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Attraverso una struttura fluida che alterna canti dal vivo, momenti di spiccata comicità e passaggi di intensa poesia, lo spettacolo mette al centro i valori dell’ascolto, della tolleranza e dell’accoglienza.

Si attiva così un potente dialogo generazionale: un passaggio di testimone in cui la freschezza delle nuove generazioni incontra la saggezza senza tempo dello scrittore empedoclino.

Il valore scientifico e l’impatto territoriale della manifestazione sono garantiti da una sinergia virtuosa che, oltre al Parco Archeologico di Morgantina e della Villa Romana del Casale, vede il sostegno della Società Dante Alighieri – Comitato di Enna APS e i patrocini gratuiti del Comune di Enna e della Regione Siciliana.

Come per tutte le attività del Festival “Sulle tracce di Franco Enna”, l’appuntamento è ad ingresso gratuito.

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