Il Consigliere Comunale del Pd Marco Greco: PNRR: a rischio il finanziamento per la tratta veloce “Enna-Caltanissetta”

PNRR: a rischio il finanziamento per la tratta veloce “Enna-Caltanissetta”

Apprendiamo oggi dalla stampa regionale che tra le opere che rischiano di uscire dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza c’è anche la tratta ferroviaria che collega Enna a Caltanissetta, una tratta di importanza strategica e vitale per il centro Sicilia.

Il motivo è semplice: per ottenere i finanziamenti l’opera deve essere completata entro Giugno 2026.

Ad oggi, la difficoltà del cantiere e la lentezza dei lavori lasciano presagire il rischio che questo stringere parametro non venga rispettato.

Non c’è dubbio che le rappresentanze politiche nazionali e regionali delle province di Enna e Caltanissetta debbano mettere in campo tutte le forze necessarie affinché questo rischio venga scongiurato.

Le nostre terre non possono, ancora una volta, pagare sulla propria pelle l’incompetenza amministrativa e gestionale dell’attuale classe politica al governo sia a Palermo che a Roma.

Francesca Cammarata, Consigliera Comunale San Cataldo

Marco Greco, Consigliere Comunale Enna

