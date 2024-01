Il concerto inno alla pace della Women Orchestra e delle Sisters of the New Gospel emoziona il pubblico

Il 5 e il 6 gennaio le tappe di Palermo e Piazza Armerina, con la nota cantautrice Deborah Iurato

È uno straordinario inno alla pace, e ai sentimenti più autentici, il concerto “Give peace a chance”, che la Women Orchestra sta portando in Christmas tour per la Sicilia, insieme alle Sisters of the New Gospel e alla nota cantautrice Deborah Iurato. Ventuno brani significativi- da Heal the World di Michael Jackson ad Amazing Grace di John Newton e Dan Vasc, ad Imagine di John Lennon e a Silent night- presentati da una voce fuori campo che richiama a riflessioni profonde, ed eseguiti da un amalgama perfetto di musica e voci calde e prorompenti di artiste tutte donne.

“E’ uno spettacolo che emoziona il pubblico, oserei dire emotivamente forte, sia per la musica che per i contenuti testuali dei brani scelti- racconta la Direttrice della Women Orchestra nonché autrice dello spettacolo, Alessandra Pipitone- Ce lo raccontano molto bene i visi e gli occhi di chi partecipa, e poi i feedback a fine concerto”.

“L’intesa che abbiamo costruito tra tutte noi- aggiungono le Sisters of the New Gospel- e l’energia che mettiamo nel fare musica, probabilmente fa il resto”.

Ed effettivamente, dalla data di debutto dello scorso 21 dicembre, nella Piazza Garibaldi di Rosolini, la Women Orchestra, insieme alle Sisters of the New Gospel e a Deborah Iurato, non hanno mai arrestato il loro tour invernale, collezionando successo di pubblico in varie location della Sicilia: dalla Piazza Garibaldi di Monreale al Teatro Grifeo di Petralia Sottana, alla Piazza Italia di Scicli, al Cine Teatro Olimpia di Campobello di Mazara, passando per la Chiesa dei Valdesi di Mondello, alla tonnara di Marzamemi.

Praticamente una tappa per ogni serata di questo periodo natalizio “per portare in dono al pubblico- dichiara Deborah Iurato- emozioni positive quali la speranza, e per sollecitare quel cambiamento che non può che partire da noi stessi”.

Un tour che approderà anche al Teatro Al Massimo di Palermo, il prossimo 5 gennaio alle ore 21, e al Teatro Garibaldi di Piazza Armerina, il prossimo 6 gennaio alle ore 21.

“Give peace a chance, canti di libertà oltre il Natale” è una produzione Asc in collaborazione con Quintosol e Tolomeo Spettacoli, arrangiamenti musicali del Maestro Giuseppe Vaccaro.

Pagina Facebook Women Orchestra: https://www.facebook.com/search/top/?q=women%20orchestra

5.01.24 PALERMO (PA) H 21:00

Teatro al Massimo Palermo con DEBORAH IURATO

biglietti: https://tinyurl.com/4antbp3b

Botteghino del teatro: Piazza Verdi, 9 – Palermo 091/589575 – 589070 botteghino@teatroalmassimo.it

_

6.01.24 PIAZZA ARMERINA (EN) H.21:00

Teatro Garibaldi con DEBORAH IURATO

biglietti: https://tinyurl.com/yc2ywzv8

Botteghino: AGIEO Viaggi Piazza Armerina Via Carmine, 6 Tel.: 0935 68 21 21 Email: agieo@agieoviaggi.it

