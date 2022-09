Il Comune di Piazza Armerina aderisce al progetto della Fondazione “Banca delle Visite” Onlus:

visite mediche e prestazioni sanitarie gratuite per le fasce più deboli

Un circuito solidale virtuoso attivo in tutta Italia che arriva ufficialmente anche a Piazza Armerina

Oggi 22 settembre 2022 il Comune di Piazza Armerina diventa ufficialmente il primo “Comune Amico” in Sicilia

della Fondazione “Banca delle Visite” Onlus.

Donare visite mediche e prestazioni sanitarie: questo il progetto solidale sposato dal Comune di Piazza

Armerina grazie alla sensibilità e all’impegno della Vice Sindaco Dott.ssa Lucia Giunta che ha condiviso i valori

di solidarietà e mutualità della Fondazione.

Banca delle Visite è un progetto solidale, attivo dal 2017, nato per favorire il diritto alla Salute e promuovere

la cultura della mutualità e dell’aiuto reciproco, aiutando persone in difficoltà.

Come un “caffè sospeso” in Sanità, Banca delle Visite raccoglie donazioni di privati e aziende che vengono

destinate a offrire prestazioni mediche solidali su tutto il territorio nazionale e ha già donato centinaia di visite

specialistiche e prestazioni sanitarie in tutta Italia.

Rendere la Salute accessibile a tutti, aiutare chi non può permettersi una prestazione specialistica a pagamento

o non può attendere i tempi del Servizio Sanitario Nazionale ad accedere alle cure necessarie in modo rapido

e gratuito nel rispetto della dignità di ogni persona: sono questi gli obiettivi della Fondazione.

<< E’ un progetto di alto valore sociale a cui abbiamo deciso di aderire per portare soluzioni e benefici sul nostro territorio e aiutare concretamente le fasce più deboli>> dichiara la Vice Sindaco << con un evento di presentazione dedicato fissato per il prossimo mercoledì 19 ottobre 2022 alle ore 16.00 presso la Biblioteca Comunale di Piazza Armerina, sita in Via Vittorio Emanuele, verrà presentato il progetto. Riteniamo che supportare concretamente le attività per il sociale nel proprio territorio significa avere a cuore il proprio paese e contribuire a migliorare il benessere di tutta la propria comunità, partendo dal prendersi cura del bene primario della Salute >>.

L’evento sarà aperto a tutta la cittadinanza con l’auspicio che il progetto possa essere poi abbracciato anche

da altre realtà e associazioni territoriali, aziende e cittadini, poichè tutti insieme si possa agire in un’ottica di

aiuto reciproco e mutuo soccorso a tutela del diritto della Salute per l’intera comunità. Da segnalare anche la

partecipazione del Dott. Dante Ferrari, Primario del Reparto di Chirurgia dell’Ospedale “Chiello” di Piazza

Armerina , che presenzierà all’evento quale testimone del ruolo centrale del Medico, per una società che non

può prescindere dall’enorme valore di questa categoria e del suo contributo professionale e umano.

Fondamentale l’impegno profuso dai Promotori Mutualistici di Mutua Mba, Luisa Nasello e Alessandro

Messina che, attraverso il loro operato hanno permesso il concretizzarsi dell’affiliazione. L’obiettivo del

Promotore Mutualistico è quello di divulgare la cultura della Reciprocità elevando la Mutualità a funzione Civile

in difesa del diritto alla Salute uguale per tutti.

