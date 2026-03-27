Il Colajanni-Farinato in America!

Dal 18 al 26 marzo le studentesse e gli studenti dell’I.I.S. Colajanni- Farinato (Liceo Scientifico: Diliberto Mattia, Ferraro Giorgia, Martello Matilde, III C, Alaimo Alessandro, III D, Carini Giulio, III S, Corso Bianca, Gallina Chiara, IV A; Liceo Classico:Savoca Giovanni, III A, Arnone Aurora, Brugognone Carla, Mattiolo Valeria, IV A; Liceo delle Scienze Umane: Furnari Epifanio, III E), accompagnati dalla professoressa referente, Gaetana Morgano, a conclusione del progetto “MUNER United Nations” hanno partecipato alla simulazione dell’Assemblea delle Nazioni Unite a New York, esperienza altamente formativa sia dal punto di vista linguistico che relazionale. Durante il “Model United Nations” gli studenti si sono confrontati in lingua inglese con altri ragazzi provenienti da varie parti del mondo, utilizzando le regole di procedura delle Nazioni Unite e affrontando gli stessi temi che i veri ambasciatori discutono ogni giorno all’interno del Palazzo di Vetro. Oltre a vivere un’intensa esperienza formativa, durante la simulazione hanno avuto l’opportunità di incontrare alcuni diplomatici che lavorano a New York presso le Rappresentanze Permanenti (Mission Briefing), nonché di conoscere alcune figure professionali impegnate all’interno del Consolato Generale Italiano a New York e della Missione Permanente Italiana presso le Nazioni Unite. L’ esperienza educativa ha permesso ai nostri studenti di crescere, acquisire nuove competenze, mettersi alla prova e stringere nuovi legami e amicizie suscitando in ognuno di loro forti emozioni. La permanenza a New York è stata arricchita anche dalla visita di luoghi storici e culturali della città. Un plauso, in particolare, va alle due studentesse Brugugnone Carla e Mattiolo Valeria, frequentanti classe IV A del Liceo Classico, che hanno ricevuto una menzione di merito

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