Il 52° Trofeo Vallecamonica è round lombardo del CIVM

Malegno-Ossimo-Borno è la gara organizzata dall’Automobile Club Brescia che con 190 iscritti dal 26 al 28 maggio porterà sulle Alpi centrali il Campionato Italiano Velocità Montagna. Live streaming e Tricolore in diretta su ACI Sport TV. Faggioli, Caruso, Conticelli, Degasperi, Fazzino e Lombardi, tra i primi attori con il F.1 Caffi apripista d’eccezione con la Tesla

Fasano (BR), 11 maggio 2023. Si prepara un quarto appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna di alto profilo ed interesse agonistico al 52° Trofeo Vallecamonica che dal 26 al 28 maggio sarà anche prova della serie cadetta Trofeo Italiano Velocità Montagna centro nord. La gara organizzata dall’Automobile Club Brescia si svolgerà sugli 8,55 Km della SP 5 tra Malegno, Ossimo e Borno con due salite competitive, domenica 28 maggio. L’evento alzerà il sipario domani, giovedì 25 maggio, quando alle 11.30 si terrà la presentazione a Breno nel Palazzo della Cultura. Venerdì 26 le operazioni preliminari con controllo documenti e verifiche delle auto, sabato 27 due salite di ricognizione per permettere ai concorrenti ammessi al via di prendere familiarità con il percorso al volante delle auto da gara. Domenica 28 alle 9, il Direttore di gara Fabrizio Bernetti, con gli aggiunti Graziano Basile e Manlio Mancuso, darà il via a gara 1, a cui seguirà la seconda. L’intera giornata di domenica sarà trasmessa in streaming sulle piattaforme social del Campionato Italiano Velocità Montagna, mentre le due gare del CIVM saranno anche in diretta su ACI Sport TV (228 Sky). Dopo l’ottima esperienza a Fasano, il già F.1 Alex Caffi nuovamente apripista con la Tesla a propulsione elettrica, per raccogliere dati utili all’impiego in salita dell’innovativa auto.

Tutti presenti i maggiori protagonisti della massima serie ACI Sport ai quali, per il successo in gara darà sicuramente filo da torcere una folta pattuglia di piloti a caccia di punti TIVM e del successo di categoria in una delle gare più affascinanti. Simone Faggioli comanda la classifica assoluta e quella di gruppo E2SC. Il fiorentino della Best Lap con la Norma M20 FC Zytek ufficiale punta dritto al successo, sul tracciato di cui detiene un record difficile da battere, per via dell’inserimento delle chicane. Scatenati all’inseguimento e quasi appaiati in classifica sono il 23enne siracusano Luigi Fazzino, sul podio ad Alghero, con il potentino della Vimotorsport Achille Lombardi, vincitore di gara 2 a Fasano, rispettivamente 2° e 3° sono staccati di un solo punto a favore del siciliano. Vanta due podi ed una presenza in meno il trentino Diego Degasperi che adesso torna in cerca di rimonta sulla Osella FA 30 Zytek. Sempre incisivo il ragusano Franco Caruso che sulla Nova Proto NP 01-2 cerca di pareggiare i conti anche con la sorte avversa per risalire dal 5° posto. Torna della partita anche Francesco Conticelli, il trapanese che a Fasano ha mostrato la giusta grinta sulla Nova Proto NP 01-2, al via anche papà Vincenzo Conticelli sulla Osella PA 30. In classe regina ci riprova il sardo Giuseppe Vacca che sull’Osella PA 30 cerca innanzi tutto una tregua con la sfortuna che lo ha finora seguito fin troppo. Il valtellinese Fausto Bormolini farà rombare la sua monoposto Reynard F.Nippon, come il trentino Adolfo Bottura la Lola B999/50. Torna alle competizioni italiane lo svizzero Fabien Bouduban con la versione integrale della Nova Proto NP 01-4, mentre il connazionale Joel Volluz sarà su Osella FA 30. Il calabrese Dario Gentile ha dato finora prove di ottima progressione sulla Osella PA 21 in versione E2SC, ovvero con il motore atmosferico Honda preparato. Nella classe dei Motori Moto dei gruppi E2SS ed E2SC con le energiche sportscar spinte da propulsori di derivazione motociclistica c’è il leader Virgilio Gosio che gioca in casa con la Nova Proto Np 03 Aprilia, uguale a quella del vicentino Alberto Dall’Oglio, mentre il trentino Filippo Golin ed il siciliano Alberto Chinnici saranno sulle Osella BMW. Sul fronte delle monoposto sulle Wolf GB 08 Thunder, protagoniste anche del tricolore prototipi in pista, tornerà in campo dopo Alghero, il sardo Sergio Farris, gli esperti veneti Enrico Zandonà ed Enrico Schena e poi Francesco Ballarini. Gino Pedrotti continua la caccia ai punti di TIVM sulla Formula Renault in classe E2SS-2000. In gruppo CN sarà un nuovo duello di vertice tra il calabrese e leader Rosario Iaquinta ed il laziale campione in carica Alberto Scarafone, entrambi sulle Osella PA 21, con il giovane umbro Daniele Filippetti su Ligier a fare da ago della bilancia, nonostante la presenza dell’aostano Giancarlo Graziosi e del bolognese Marco Capucci, anche loro sulle PA 21.

Si infoltisce la categoria delle estreme silhouette, il gruppo E2SH dove il leader teramano Marco Gramenzi su Alfa 4C Judd, ritrova l’arrembante ligure Gianluca Ticci con l’intramontabile e sempre incisiva Fiat X1/9 ed arriva, tra gli altri, per i punti TIVM anche l’esperto Michele Ghirardo su Lotus Exige. Garantisce tinte forti il gruppo GT con 12 vetture iscritte, dove per difendere il comando il foggiano della RO Racing Lucio Peruggini su Ferrari 488, dovrà respingere molti attacchi certi, oltre quello del partenopeo Piero Nappi decisamente minaccioso sulla Aston Martin Vantage in versione GT3, anche quello dell’altro pugliese Francesco Montagna che su Lamborghini Huracàn è 2° in classifica, altra Huracàn della casa di Sant’Agata Bolognese per il trentino Matteo Moratelli, in debito solo del giusto adeguamento della super car alle salite ed anche il padovano Roberto Ragazzi sempre pungente con la Ferrari 488 anche questa in versione GT Super Cup. Il monzese Sebastiano Frijo fa il suo esordio stagionale con la Lamborghini Huracàn, mentre per l’immancabile presenza alla gara di casa l’esperto Mirko Zanardini sarà al volante della Porche 991 GT3 Cup in arrivo dal monomarca in circuito, sulla versione 911 della super car di Stoccarda rilancia il pugliese Francesco Leogrande. Novità in gruppo TCR, le auto appena arrivate dalla serie turismo in pista, dove insegue la leadership il campano della Tramonti Corse Giuseppe D’Angelo su Hyundai i30, su stessa vettura debutterà il conterraneo di Salerno Giovanni Loffredo, il poliziotto portacolori Speed Motor ora in classe regina, mentre il tarantino Vito tagliente esordisce nella categoria su Peugeot 308. Giorgio Alberto Leporati ha già provato la Peugeot 308 e Luca Tosini conosce bene l’Audi RS3 LMS. Altro esordio di spicco quello del pugliese della Fasano Corse Oronzo Montanaro al volante della Volkswagen Golf GTI con cambio DSG, come la gemella di Pietro Chiarelli. Il giovane fiorentino Matteo Bacci cercherà ulteriori conferme in Val Camonica dall’Alfa Romeo Giulietta, con cui finora ha maturato solo crediti con la sorte avversa e dovrà cercare largo in un folto gruppo E1 affollato da protagonisti di TIVM, ad iniziare dalla Maserati Ghibili di Bruno Piantoni, le Skoda Fabia di Antonio Rigamonti e Roberto Prandini, dove ci sono anche Antonino Oddo ed Enrico Trolio con le Peugeot 106. Il fasanese della Egnathia Corse Giovanni Angelini su MINI arriva in provincia di Brescia al comando del gruppo RS Cup, le auto dei monomarca turismo in pista, pronta all’attacco la tarantina Anna Maria Fumo su Peugeot e torna in campo anche Giuseppe Caruso su Seat. In Racing Start Plus, tra le vetture aspirate il milanese Gianluca Luigi Grossi su Renault Clio comanda l’intera categoria e l’assenza del siciliano Venuti potrebbe permettere al portacolori Novara Corse di allungare, sebbene debba fare i conti con tanti accreditati piloti tra cui si trovano Adriano Pilotto su Honda Civic o gli altoatesini Roland Gruber e Helmuth Winkler su Renault Clio, ma anche Vittorio Bommartini su Honda Civic Mk4 per la 1.6, classe dove spicca il nome del giovane Luca Bontempi su Peugeot 106. Per le 1.4 il giovanissimo Gerardo Rosa, sfiderà il calabrese Gianluca Rodino e l’altoatesino Dietmar Gschnell, tutti con le Peugeot 106. Anche in Racing Start Plus, tra le auto turbo, in vetta c’è un pugliese ed è l’appassionato e costante Domenico Tinella su Peugeot 308, ma l’aggressivo concittadino Giacomo Liuzzi dopo l’acuto in casa è pronto alla nuova sfida su MINI. Per le Racing Start, la categoria delle auto derivate dalla serie, nuovo duello annunciato tra il fasanese della Eptamotorsport Angelo Loconte, vincitore della gara di casa su Peugeot 308, contro la giovanissima e scatenata altoatesina Selina Prantl, punta del Racing Team Merano su MINI. Marco Magdalone su Peugeot 308 cerca una rivincita dopo una Fasano un pò in affanno, seppur sempre al 3° posto, poi il giovane ascolano Matteo Gabrielli in fase di completo adattamento alla Peugeot 308, come il siciliano Ricardo Cuscunà, mentre l’inossidabile bergamasco Mario Tacchini sarà su MINI. Per le vetture con motore atmosferico per Paolo Venturi su Honda Civic Type-R è gara di casa, ma pronti all’assalto alla vetta ci saranno Giulio Panteghini su auto gemella ed anche l’alfiere della Squadra Corse Angelo Caffi Luciano Moscardi al volante della Renault Clio RS. In classe 1.4 occasione propizia di rimonta per Franco Galiè ed il giovane calabrese Francesco Salvatore Mondino sulle Peugeot 106 Rallye.

Classifiche CIVM dopo 3 gare: Assoluta: 1 Faggioli, p 55; 2 Fazzino 29,5; 3 Lombardi 28,5; 4 Degasperi 24; 5 Caruso F. 22,5.

RS: 1 Errichetti 92; 2 Laghezza 64; Cerchiè 40. RS RSTB: 1 Loconte 105; 2 Prantl 68; 3 Magdalone 54. RS+: 1 Grossi 91; 2 Venuti 75; 3 Titi 70. RS Cup: 1 Angelini 120; 2 Fumo 60; 3 Caruso G. 54. TCR: 1 Savoia 80; 2 D’Angelo 75; 3 Parrino 66. E1: 1 Tortora 70; 2 Aragona 58,5; 3 Di Giuseppe 49. GT: 1 Peruggini 112,5; 2 Montagna 81; 3 Iacoangeli 57,5; E2SH: 1 Gramenzi 77,5; 2 Ticci 60. CN: 1 Iaquinta 120; 2 Scarafone 90; 3 Filippetti 48. E2SC: 1 Faggioli 115; 2 Fazzino 79; 3 Lombardi 71,5. E2SS: 1 Degasperi 70; 2 Bottura 43,5; 3 Marino 30. E2SC-E2SS Motori Moto: 1 Gosio 38,5; 2 Torsellini 28,5; 3 Lisi 25.

Calendario CIVM 2023: 31/3-2/4 61^ Alghero – Scala Piccada (SS); 28-30/4, 32° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 12-14/5 64^ Coppa Selva di Fasano (BR); 26-28/5, 52° Trofeo Vallecamonica; 9-11/6 72^ Trento – Bondone (TN); 16-18/6, 62^ Coppa Paolino Teodori (AP); 30/6-2/7, 58^ Rieti – Terminillo (RI); 21-23/7 58° Trofeo Luigi Fagioli (PG); 4-/8 49^ Alpe del Nevegal (BL); 18-20/8, 27^ Luzzi Sambucina Trofeo Silvio Molinaro (CS); 1-3/9, 65^ Monte Erice (TP); 8-10/9, 68^ Coppa Nissena (CL); 20-22/10, 31^ Salita del Costo (VI).

Addetto Stampa C.I.V.M. Rosario Giordano +39 3346233608 – external.giordano@acisportspa.it – @CIVelocitaMontagna – #CIVM – www.acisport.it – https://www.acisport.it/it/CIVM/home

