20 aprile proiezione al Garage Arts Platform del documentario “Serre” di Luca Pistone e incontro con il regista

Sabato 20 aprile alle 20:30 si presenta al Garage Arts Platform il documentario “Serre – la fascia trasformata ragusana”, regia di Luca Pistone con musiche di Isaac Cugini, produzione Ciss Ong – Cooperazione Internazionale Sud Sud.

lI documentario mostra il mercato ortofrutticolo più grande d’Italia messo in ginocchio dalla GDO (Grande Distribuzione Organizzata), incontra braccianti tra violenze e diritti calpestati. E ancora nello stesso territorio, un operaio sparito nel nulla dopo aver denunciato l’assenza di sicurezza in cantiere, un ghetto diffuso, dove i lavoratori vivono in baracche e caseggiati abbandonati, immersi in un paesaggio ed ecosistema plastificato. E poi i bambini: crescere nelle serre, tra infanzia negata e dispersione scolastica, l’assistenza sanitaria di base lasciata in mano ad un’associazione umanitaria, plastica a perdita d’occhio e fumi tossici.

Ci troviamo nel ragusano dove un sistema di produzione di massa ha irrimediabilmente trasformato il territorio e la sua popolazione. Un tema fondamentale che riguarda la salute, l’alimentazione, l’ambiente, i diritti e del quale è necessario e non è più procrastinabile occuparsi: più di 28mila lavoratori vivono in gravi condizioni di sfruttamento. Tra questi anche i figli dei braccianti, spesso costretti a lavorare già a 10 anni.

Il regista, Luca Pistone, nato a Milano nel 1983, lavora come giornalista freelance, fotoreporter e videomaker. Laureato prima in Teoria Politica e poi in Relazioni Internazionali, ha un master in Studi afro-asiatici e uno in Giornalismo di guerra. Da diversi anni lavora come inviato in zone di guerra e di crisi per Notimex, l’agenzia di stampa ufficiale del Messico. L’Africa occidentale è la sua grande passione. Collabora con diverse agenzie internazionali, riviste, giornali, televisioni ed emittenti, realizzando reportage in teatri di guerra e di crisi.

La serata con il patrocinio di Legambiente – Enna Circolo degli Erei, partirà con una cena sociale in collaborazione con Convegno di Marte, giovane mulino locale, pastificio bio e forno sociale. Dopo il film si terrà un dibattito con il regista Luca Pistone, con altri ospiti e con il pubblico. L’ingresso con offerta da 6 euro (4 ridotto studenti) comprende proiezione e cena (con tessera garage 2023-24) in via Leonardo da Vinci 2 a Enna Bassa.

Durante l’incontro sarà possibile visionare e consultare il libro “La Fascia Trasformata del Ragusano. Diritti dei lavoratori, migranti, agromafie e salute pubblica” pubblicato da Sicilia Punto L Edizioni nel 2021: raccolta di testi, immagini, dati e interviste realizzate sul tema da parte di diversi ricercatori e ricercatrici, attivisti e giornalisti.

Visite: 45