I Modà domani a Catania

Alla Villa Bellini sono attese oltre 5000 persone

Biglietti ancora disponibili

I Modà saranno domani (17 luglio) in concerto alla Villa Bellini di Catania per uno degli appuntamenti più attesi del Wave Summer Music, già venduti oltre 5000 biglietti. La band tornerà in Sicilia il 24 luglio al Velodromo di Palermo. Le due date siciliane sono promosse da Giuseppe Rapisarda Management. L’appuntamento di Catania è inserito nel cartellone del Catania Summer Fest, la rassegna organizzata dal Comune di Catania. I biglietti per il live di domani sono ancora disponibili online su Ticketone, nei punti vendita abituali e potranno essere acquistati prima del concerto al botteghino di Villa Bellini.

Ad accompagnare la band in entrambi gli appuntamenti sarà Bianca Atzei, a conferma del profondo legame artistico e umano che unisce l’artista ai Modà. Un rapporto suggellato dalla pubblicazione dell’inedito “Ti amo ma non posso dirlo”, brano che ha conquistato pubblico e critica per la sua intensa carica emotiva.

«È una canzone d’amore che, al contrario delle classiche canzoni d’amore che magari raccontano storie finite, parla di una storia che non è mai cominciata: quella di due migliori amici che sono innamorati l’uno dell’altra ma non hanno il coraggio di dirselo perché hanno paura di rovinare il loro rapporto», racconta Francesco “Kekko” Silvestre.

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Parlando della collaborazione con Bianca Atzei, il frontman aggiunge: «Bianca ed io siamo molto amici e avevamo voglia di tornare a fare qualcosa insieme. Sono più che orgoglioso e felice di averla avuta con noi in questo progetto, tanto che non credo ci fermeremo qui. Tra noi c’è una grande alchimia nella scrittura e nel lavoro, abbiamo gusti musicali simili. Voglio bene a Bianca ed è giusto che la musica torni al centro della sua vita».

“Ti amo ma non posso dirlo” rappresenta l’ultimo capitolo discografico di una storia lunga oltre vent’anni. Una carriera che Francesco “Kekko” Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) hanno costruito canzone dopo canzone, concerto dopo concerto, confermando ogni volta la propria identità artistica.

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