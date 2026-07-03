I futuri campioni scendono in pista a Pergusa: Open Day gratuito al Kartodromo Gilles Villeneuve

Venerdì 10 luglio alle ore 20:00 un evento esclusivo dedicato a bambini e ragazzi per scoprire il brivido dei motori in totale sicurezza.

Il mito della velocità e la passione per le quattro ruote ripartono dai più giovani. Venerdì 10 luglio, a partire dalle ore 20:00, il prestigioso Kartodromo Gilles Villeneuve di Pergusa aprirà le proprie porte per un Open Day interamente gratuito volto ad avvicinare i bambini e i ragazzi al mondo del go-kart.

L’iniziativa, strutturata sotto la guida attenta di istruttori professionisti, offre l’irripetibile opportunità di provare gratuitamente il brivido della pista attraverso un percorso didattico e pratico mirato. L’obiettivo dell’evento non è soltanto il puro divertimento, ma la promozione di una cultura della sicurezza stradale e del controllo del mezzo fin dalla più tenera età.

Il Programma Ufficiale dell’Evento:

Accoglienza e Check-in (Primi 15 minuti): registrazione dei partecipanti, verifica delle iscrizioni e firma della modulistica obbligatoria di scarico responsabilità per i minori da parte dei genitori. Seguirà la consegna del materiale tecnico igienizzato (casco e cuffia sottocasco monouso) con controllo della corretta calzata e dell’abbigliamento idoneo (obbligatorie scarpe chiuse, vietati elementi volanti o sciarpe).

Briefing Tecnico e Sicurezza (Circa 15-20 minuti): una spiegazione semplice e visiva dei kart con motore a 4 tempi, mostrando le protezioni integrali delle parti calde e degli organi meccanici in movimento. I piccoli piloti apprenderanno l’uso corretto dei comandi (pedale verde/destro per accelerare, rosso/sinistro per frenare, con la regola tassativa di non schiacciarli mai contemporaneamente), la corretta impugnatura del volante (mani alle 9:15) e il codice fondamentale delle bandiere (scacchi per il rientro, gialla per pericolo e divieto di sorpasso, rossa per arresto d’emergenza). Saranno inoltre fornite istruzioni chiare sul comportamento da tenere in caso di testacoda (rimanere seduti con le braccia alzate).

Show-Time: Dimostrazione Kart da Competizione (Circa 10 minuti): un pilota esperto si esibirà in pista portando un mezzo da competizione a pieno regime per mostrare il massimo potenziale e le traiettorie perfette. Verranno spiegate le differenze tecniche (sound, regime di giri, telaio) introducendo le categorie giovanili (50cc e 60cc) per alimentare il sogno agonistico dei ragazzi.

Premiazione e Chiusura (Ultimi 15 minuti): a coronamento dell’esperienza, a ciascun partecipante verrà consegnato ufficialmente l’attestato simbolico di “Battesimo della Pista”. Lo staff presenterà ai genitori la struttura del corso completo (teoria approfondita, tecniche avanzate e passaggi ai mezzi successivi) con la possibilità di iscriversi direttamente in segreteria sfruttando l’entusiasmo della giornata.

Informazioni Utili per la Partecipazione: L’evento è completamente gratuito. Per motivi di sicurezza e organizzazione tecnica, è obbligatorio l’uso di scarpe chiuse ed è severamente vietato indossare elementi volanti o sciarpe. Tutta la strumentazione di sicurezza (caschi e cuffie igieniche) è fornita direttamente dall’organizzazione del circuito.

Il Kartodromo Gilles Villeneuve vi aspetta a Pergusa (Enna) per vivere insieme una serata all’insegna dei motori, con la garanzia della massima sicurezza e del puro divertimento.

Per info: 3493135446

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