alendario concerti (a pagamento) estate 2024โ€ฆ.in aggiornamento continuo๐Ÿ‘‡๐Ÿป

โœ Messina

๐Ÿ“28/29 Maggio Pinguini Tattici Nucleari Pala Sanfilippo

๐Ÿ“15 Giugno #Geolier Stadio San Filippo

๐Ÿ“28 Giugno #Ultimo Stadio San Filippo

๐Ÿ“30 Giugno #Zucchero Stadio San Filippo

๐Ÿ“03 Luglio #Negramaro Stadio San Filippo

๐Ÿ“06 Luglio Sfera Ebbasta Stadio San Filippo

๐Ÿ“09 Luglio Max Pezzali Stadio San Filippo

โœ Catania Villa Bellini

๐Ÿ“04 Luglio #CCCP & Marlene Kuntz

๐Ÿ“11 Luglio Il Volo

๐Ÿ“12 Luglio #Salmo & #Noyz

๐Ÿ“13 Luglio #Gazzelle

๐Ÿ“18 Luglio #Blue

๐Ÿ“19 Luglio Tommaso Paradiso

๐Ÿ“22 Luglio #Tedua

๐Ÿ“23 Luglio Gigi Finizio

๐Ÿ“26 Luglio #Annalisa

๐Ÿ“27 Luglio #Ariete

๐Ÿ“31 Luglio Mr.Rain

๐Ÿ“01 Agosto Francesco De Gregori

๐Ÿ“02 Agosto #Irama

๐Ÿ“04 Agosto #Alice

๐Ÿ“06 Agosto #Gemitaiz

๐Ÿ“07 Agosto Marcella Bella

๐Ÿ“09 Agosto Fiorella Mannoia

๐Ÿ“10 Agosto #Emma

๐Ÿ“11/12 Agosto Gigi D’Alessio

๐Ÿ“13 Agosto Tony Hadley

๐Ÿ“14 Agosto Pink’s One – Pink Floyd Tribute Show

๐Ÿ“16 Agosto Renga #Nek

๐Ÿ“17/18 Agosto #Pooh

๐Ÿ“20 Agosto #Mahmood

๐Ÿ“21 Agosto Gabry Ponte

๐Ÿ“22 Agosto Umberto Tozzi

๐Ÿ“23 Agosto Achille Lauro

๐Ÿ“25 Agosto Massimo Ranieri

๐Ÿ“27 Agosto Massimo Pericolo

๐Ÿ“28 Agosto Fabrizio Moro

๐Ÿ“29 Agosto Antonello Venditti

๐Ÿ“31 Agosto Dj Time

โœ Palermo

๐Ÿ“21 Maggio #Cosmo Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“07 Giugno Bellamorรจa Auditorium RAI

๐Ÿ“01 Luglio Noemi Teatro di Verdura

๐Ÿ“05/06 Luglio Gigi D’Alessio Velodromo

๐Ÿ“08 Luglio Carolina Benvenga Teatro di Verdura

๐Ÿ“13 Luglio Il Volo Velodromo

๐Ÿ“13 Luglio Salmo & Noyz Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“19/20 Luglio Gigi Finizio Teatro di Verdura

๐Ÿ“20 Luglio Tommaso Paradiso Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“23 Luglio Ricchi & Poveri Teatro di Verdura

๐Ÿ“25 Luglio #Calcutta Cantieri Culturali alla Pisa

๐Ÿ“26 Luglio #Coez Frah Quintale Cantieri Cilturali alla Zisa

๐Ÿ“27 Luglio Annalisa Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“28 Luglio Ariete Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“02 Agosto Angelina Mango , Santi Francesi & #bnkr44 Bagheria(Pa) Piccolo Parco Urbano

๐Ÿ“04 Agosto Francesco De Gregori Teatro di Verdura

๐Ÿ“05 Agosto Alice Teatro di Verdura

๐Ÿ“08 Agosto Cristiano De Andrรฉ Teatro di Verdura

๐Ÿ“08 Agosto #Colapesce #Dimartino Castelbuono(Pa) Piazza Castello

๐Ÿ“09 Agosto Carmen Consoli Finale di Pollina(Pa) Teatro Parco Urbano

๐Ÿ“10 Agosto Fiorella Mannoia Teatro di Verdura

๐Ÿ“12 Agosto Tony Hadley Teatro di Verdura

๐Ÿ“13 Agosto Pink’s One – Pink Floyd Tribute Show Teatro di Verdura

๐Ÿ“16 Agosto Daniele Silvestri Pollina(Pa) Teatro di Pietra Rosa

๐Ÿ“17 Agosto #Renga Nek Teatro di Verdura

๐Ÿ“18 Agosto Piero Pelรน Bagheria(Pa) Piccolo Parco Urbano

๐Ÿ“20 Agosto Manu Chao Bagheria(Pa) Piccolo Parco Urbano

๐Ÿ“20 Agosto Pooh Velodromo

๐Ÿ“21 Agosto Mahmood Teatro di Verdura

๐Ÿ“23 Agosto Umberto Tozzi Teatro di Verdura

๐Ÿ“24 Agosto Achille Lauro Teatro di Verdura

๐Ÿ“25 Agosto Ermal Meta Teatro di Verdura

๐Ÿ“26 Agosto Massimo Ranieri Teatro di Verdura

๐Ÿ“27 Agosto Edoardo Bennato Teatro di Verdura

๐Ÿ“28 Agosto Massimo Pericolo Cantieri Culturali alla Zisa

๐Ÿ“29 Agosto Fabrizio Moro Teatro di Verdura

๐Ÿ“31 Agosto Antonello Venditti Velodromo

โœ Taormina(Me) Teatro Antico

๐Ÿ“01/02/03 Agosto Biagio Antonacci

๐Ÿ“14 Settembre Mario Biondi

โœ Zafferana Etnea(Ct) Anfiteatro Falcone Borsellino

๐Ÿ“09 Luglio Carolina Benvenga

๐Ÿ“07 Agosto Il Tre

๐Ÿ“24 Agosto Ermal Meta

โœ Noto(Sr) Scalinata Cattedrale

๐Ÿ“03 Agosto Francesco De Gregori

๐Ÿ“07 Agosto Russell Crowe

๐Ÿ“08 Agosto Marcella Bella

๐Ÿ“10 Agosto Colapesce Dimartino

๐Ÿ“16 Agosto Piero Pelรน

๐Ÿ“17 Agosto Max Gazzรจ

โœ Tindari(Me) Teatro Greco

๐Ÿ“08 Agosto Pinkโ€™s One – Pink Floyd Tribute Show

๐Ÿ“12 Agosto Fiorella Mannoia

๐Ÿ“23 Agosto Massimo Ranieri

โœ Milazzo(Me) Castello

๐Ÿ“25 Luglio Gigi Finizio

๐Ÿ“03 Agosto Marco Masini VS Giorgio Panariello

๐Ÿ“08 Agosto Carmen Consoli

๐Ÿ“20 Agosto Umberto Tozzi

๐Ÿ“24 Agosto Francesco Gabbani

โœ Agrigento Live Arena

๐Ÿ“07 Agosto Tony Effe

โœ Capo dโ€™Orlando(Me) Villa Piccolo

๐Ÿ“26 Luglio Matteo Mancuso

โœ Partanna(Tp) Anfiteatro Lucio Dalla

๐Ÿ“18 Luglio Gigi Finizio

โœ Marina di Modica(Rg) Auditorium Mediterraneo

๐Ÿ“10 Agosto Carmen Consoli

โœ Aidone(En) Area Archeologica Morgantina

๐Ÿ“11 Agosto Carmen Consoli

โœ Marsala(Tp) Piazza della Vittoria

๐Ÿ“06 Agosto Il Tre

๐ŸŽซi biglietti per tutti gli eventi sono disponibili su Ticketone

