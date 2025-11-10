Storie correlate

Pallamano Serie A Silver: sconfitta che brucia per la Orlando Pallamano Haenna

Riccardo Novembre 9, 2025

Pallamano Serie A Silver: Prima sconfitta stagionale per il CUS Palermo Pallamano

Riccardo Novembre 9, 2025

A2F, Handball Trapani convince contro il Mattroina, vittoria per 40 a 14

Riccardo Novembre 9, 2025

Ultime notizie

Calcio Prima Categoria vittoria esterna per l’Agira

Riccardo Novembre 10, 2025

Calcio Prima Categoria pari esterno per la Barrese

Riccardo Novembre 10, 2025

Calcio Prima Categoria: vince in casa la Don Bosco 2000 Aidone

Riccardo Novembre 10, 2025

Calcio Seconda Categoria: ancora a punteggio pieno il Lagoreal

Riccardo Novembre 10, 2025