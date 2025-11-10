Sabato 8 e domenica 9 novembre nella palestra dell’Istituto Comprensivo Statale “Emanuele Ventimiglia” di Belmonte Mezzagno si sono disputati i Campionati Siciliani Assoluti di Badminton, una intensa due giorni di incontri al termine della quale sono stati assegnati i titoli siciliani dello sport del volano.

La manifestazione all’atto delle premiazioni ha visto la presenza del sindaco di Belmonte Mezzagno Maurizio Milone, del presidente del C.R. F.I.Ba. Sicilia Salvatore Plaia e del presidente dell’Asd Piume d’Argento Paolo Caracausi, società organizzatrice della kermesse sportiva.

questi i vincitori per categoria:

SINGOLARE MASCHILE

1 Davide Izzo [Piume d’Argento]

2 Emmanuel Perna [Castel di Iudica]

3 Giovanni Barrale [Piume d’Argento]

3 Salvo Samperi [BC Catania]

SINGOLARE FEMMINILE

1 Sabrina Pellitteri [Città di Palermo]

2 Alessia Pellitteri [Città di Palermo]

3 Manila Perna [Castel di Iudica]

3 Barbara Virgillito [Le Racchette Paternò]

DOPPIO MASCHILE

1 Giovanni Barrale/Davide Izzo [Piume d’Argento]

2 Giorgio Chillemi/Andrea Franceschino [Gymnase Aci Catena]

3 Giuseppe Cutuli/Mattia Occhipinti [Gymnase Aci Catena]

3 Gioele Gioco/Emmanuel Perna [Castel di Iudica]

DOPPIO FEMMINILE

1 Alessia Pellitteri/Sabrina Pellitteri [Città di Palermo]

2 Giulia Rosa Pappalardo/Sabrina Scelfo [Le Racchette Paternò]

3 Carla Musumeci/Silvia Sardella [Gymnase Aci Catena]

3 Manila Perna/Barbara Virgillito [Castel di Iudica/Le Racchette]

DOPPIO MISTO

1 Davide Izzo/Alessia Pellitteri [Piume d’Argento/Città di Palermo]

2 Emmanuel Perna/Manila Perna [Castel di Iudica]

3 Paolo Miraglia/Sabrina Scelfo [Le Racchette Paternò]

3 Francesco Bisconti/Sabrina Pellitteri [Città di Palermo

