Gusto senza confini a Natale con il felice connubio dal Sud al Nord dell’Italia con Grappoli, la Vendemmia Tardiva dell’azienda Vaccaro Vini di Salaparuta, che per la prima volta incontra l’arte dei Mastri Artigiani Cioccolatieri di Novara.

Salaparuta, 7 dicembre 2023 – L’Italia unita nel segno del gusto, dalla Sicilia al Piemonte, con Grappoli, lo Zibibbo da uve ottenute da vendemmia tardiva dell’azienda Vaccaro Vini, a Salaparuta, in provincia di Trapani, che per la prima volta incontra l’arte dei MARC di Novara. Distanti sì ma vicini nella mission della passione, dell’impegno e della cura che esprimono nel proprio lavoro realizzando prodotti che esprimono l’unicità dei territori e la maestria di saperi che si tramandano da padre in figlio.

“Un incontro non casuale – spiega Catia Vaccaro, responsabile P.R. di Vaccaro Vini e Donna del Vino Sicilia – quello con la famiglia Castini che da generazioni sublima l’arte della lavorazione del cioccolato. Ho trovato delle similitudini con la nostra azienda perchè entrambe siamo realtà imprenditoriali familiari che continuano, ciascuno nel proprio ambito, a mantenere saldo il legame con le proprie radici”. Una sinergia d’intenti che si è tradotta nella creazione di nove praline di cui sei con cioccolato fondente al 61% e tre di cioccolato bianco al 35% con il Grappoli. “Un modo speciale per coccolarsi e coccolare durante le festività natalizie, unendo le eccellenze enologiche del Sud alle delizie cioccolatose del Nord” continua Catia Vaccaro.

La vendemmia tardiva Grappoli, definito il “nettare degli dei”, rappresenta l’apice dell’arte vinicola di Salaparuta, con un’attenta selezione di uve Zibibbo lasciate ad appassire al caldo sole siciliano che ne riflette il colore giallo dorato che cattura lo sguardo con la sua luminosità evidente. Un naso complesso ed estremamente avvolgente, dove i profumi delicati di fiori bianchi si intrecciano con note speziate e dolci sentori di miele. Al sorso, si svela una dolce intensità aromatica esotica che avvolge il palato con raffinatezza, con sfumature di frutta candita e marmellata. L’acidità pulita e rinfrescante bilancia magistralmente la dolcezza, creando un equilibrio armonioso che persiste in un finale lungo e appagante. La sua squisita essenza, ideale per un momento di meditazione o per un dono magnifico, si unisce all’arte dei MARC di Novara per un’esperienza sensoriale unica. In edizione limitata, è acquistabile sul sito e-commerce dell’azienda Vaccaro Vini.

Visite: 39