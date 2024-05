GUARDIA DI FINANZA: MUGELLO, GRAN PREMIO D’ITALIA 2024. IL LOGO DEL 250° ANNIVERSARIO DELLA GUARDIA DI FINANZA SULLA DUCATI DESMOSEDICI GP 24

Sintesi

Comunicato

Ducati celebra i 250 anni della Guardia di Finanza con uno speciale omaggio: in occasione del Gran Premio d’Italia, le Desmosedici GP24 ufficiali del Ducati Lenovo Team, scenderanno in pista con uno sticker che riproduce il logo ideato per festeggiare la speciale ricorrenza.

Un lungo percorso che ha avuto idealmente inizio nel lontano 1774, a Torino, con l’istituzione della Legione Truppe Leggere, uno speciale Corpo militare con compiti di vigilanza doganale e difesa dei confini del Regno di Sardegna.

Il logo è la stilizzazione in chiave moderna del numero 250, che contiene la Fiamma, segno distintivo della Guardia di Finanza, e il tricolore nazionale.

Rappresenta la sintesi di oltre due secoli di passione, dedizione, valore, impegno e professionalità di un Corpo che, ancorato ai propri valori fondanti e alle proprie tradizioni, è in grado di innovarsi continuamente e guardare alle sfide del futuro, dotandosi di strumenti e tecnologie all’avanguardia per garantire la sicurezza economico-finanziaria del Paese.

Valori che, sia pure su “piste” diverse, accomunano gli uomini e le donne delle Fiamme Gialle al team e ai campioni Ducati che, con le importanti vittorie sui circuiti di tutto il mondo, contribuiscono a rendere grande l’Italia.

