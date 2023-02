GUARDIA DI FINANZA: MEETING GAFI 2023

SICILIA PIEMONTE MARCHE VALLE D’AOSTA ABRUZZO TOSCANA CAMPANIA PUGLIA LOMBARDIA VENETO EMILIA ROMAGNA TRENTINO ALTO ADIGE SARDEGNA MOLISE CALABRIA ESTERO LAZIO LIGURIA FRIULI VENEZIA GIULIA BASILICATA UMBRIA

Sintesi

Comunicato

ACCREDITI STAMPA

Lunedì 27 e martedì 28 febbraio, a partire dalle 08.30, il Corpo ospiterà, presso la sede della Scuola di Polizia Economico Finanziaria di Ostia, sita in Via Delle Fiamme Gialle 14, oltre 170 rappresentanti esteri del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale, nell’ambito del forum “1st Learning and developement forum on asset targeting and recovery systems”. Oltre al Comandante Generale della Guardia di Finanza, Gen. C.A. Giuseppe Zafarana, prenderanno parte all’evento il Ministro dell’Economia e delle Finanze, On. Giancarlo Giorgetti, nonché il Presidente del Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale Dott. T. Raja Kumar. Inoltre, l’incontro accoglierà la presenza di un considerevole numero di rappresentanti delle autorità nazionali (Banca d’Italia, IVASS, CONSOB e Unità di Informazione Finanziaria) nonché magistratuali.

Nelle due giornate di evento verranno approfondite le seguenti tematiche:

– il sistema italiano di prevenzione dell’antiriciclaggio e le risposte operative contro il crimine finanziario;

– i principi cardine della legislazione antimafia e dell’applicazione della confisca allargata;

– il rapporto tra evasione fiscale e recupero dei beni;

– gli strumenti ed applicativi utilizzati per l’identificazione e l’investigazione dei proventi illeciti;

– i canali di cooperazione internazionale informale e formale nel recupero dei beni.

MODALITÀ DI ACCREDITO

I giornalisti ed i fotocineoperatori interessati faranno pervenire (tel. 06/442235821 – email ufficio.stampa@gdf.it) – entro e non oltre le ore 14.00 del 23.02.2023 richiesta di accredito contenente: nome e cognome, testata giornalistica di riferimento, estremi di un documento di identificazione, recapito telefonico.

Nulla osta A.G.: non necessario

Visite: 45