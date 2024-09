Guarcino Campocatino sfida determinante per il Tricolore Auto Storiche

In gioco punti importanti per il CIVSA alla gara laziale organizzata da Safety Drive School che dal 3 all’8 settembre sarà 7° appuntamento della serie ACI Sport. In gara i big con Giuliano Peroni leader di 3° Raggruppamento, Riolo al comando in 4°, Motti in 2° e Nocentini in 1°. Domenica 2 gare sugli spettacolari 7Km della SR 411.

Guarcino (FR), 5 settembre 2024. La Guarcino Campocatino è il settimo appuntamento del Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche e da venerdì 6 settembre a domenica 8, la gara organizzata da Safety Drive School assegnerà dei punti importanti per la conquista dei titoli tricolori.

Ci sono big della massima serie ACI Sport riservata alle auto storiche della salita ed anche delle piacevoli novità. Il siciliano Salvatore (Totò) Riolo che con la PCR A6 BMW comanda il 4° raggruppamento e l’alfiere siciliano della Squadra Piloti Senesi mira ad agguantare il titolo tricolore ed anche al riscatto completo dopo l’inconveniente tecnico che al Sestriere lo ha costretto alla difesa. In 3° Raggruppamento il fiorentino Giuliano Peroni su Osella PA 8/9 BMW vuole punti determinanti per allungare le mani sulla categoria tricolore, dopo gli ottimi successi ottenuti ad ogni partecipazione. In 2° Raggruppamento davanti a tutti c’è l’emiliano Idelbrando Motti con la generosa Porsche Carrera con cui si è imposto in tutte le gare ed ha centrato il successo anche al Sestriere, nonostante delle gomme poco adatte per la punta di Bologna Squadra Corse. Il fiorentino Tiberio Nocentini su Chevron B19 Cosworth è leader di 1° Raggruppamento e la biposto americana ha permesso all’alfiere del Team Italia una rapida rimonta dopo la crisi di freni avuta in casa alla prima gara. Per il 5° raggruppamento Stefano Peroni, figlio del determinato Giuliano, su Martini Mk32 BMW ha un vantaggio che gli permette l’assenza a Guarcino, ma la categoria è sicuramente ben rappresentata.

Venerdì 6 settembre entrerà nella fase clou il programma della Guarcino Campocatino con le operazioni di verifica sportiva e tecnica dalle 12.30 alle 19.30. Sabato 7 le due salite di ricognizioni sui 7 Km di tracciato che da Guarcino si arrampicano fino a Campocatino lungo la SR 411, su una pendenza media del 6,34% che copre un dislivello di 444 metri tra start e traguardo. Saranno 35 le postazioni di Commissari di percorso presidiate dagli Ufficiali di gara, tutte in collegamento radio con il Direttore di Gara Fabrizio Bernetti, che con l’aggiunto Antonio Cappelli, alle 10.00 di domenica 8 settembre darà il via a gara 1 a cui seguirà gara 2.

In 4° Raggruppamento spicca il milanese Alessandro Trentini che oltre che in testa alla categoria Sport Nazionali, biposto con motore Alfa Romeo derivato dalla serie, su Lucchini occupa il 2° posto del raggruppamento dove si presenta l’esperto ed appassionato trentino Adolfo Bottura su Osella PA 9/90. Tornando in SN il piemontese Arnaldo Pinto è sempre più tenace sulla Lucchini SP 90 e Pierluigi Boldrocchi dispone della Bogani 89SN. Per le auto turismo costruite dopo il 1982 Sotto i riflettori Michele Rinaldi che con la Ritmo 130 TC vuole dare lo stacco decisivo in classe A2000, come cercherà di fare Francesco Menichelli su BMW M3 in N oltre 2000 e l’abruzzese Giuseppe Di Fazio che tenta di afferrare la testa della A1300 sulla Peugeot 205 Rallye. Tra le monoposto del 5° raggruppamento, sarà occasione buona per il marchigiano Massimiliano Vitali riprendersi una posizione da podio tricolore sulla Formula Alfa Boxer. Giuliano Peroni deve certamente contenere gli attacchi di validi piloti in 3° Raggruppamento ad iniziare dal siracusano Campione 2023 Gaetano Palumbo, che sulla efficace Fiat X1/9 in versione mira dritto al vertice di classe e categoria, come l’abruzzese Daniele Di Fazio decisamente minaccioso sulla Fiat X1/9, che potrebbe ambire al podio tricolore; torna in campo Giovannino Piccinini sempre più a suo agio sulla Talbot Sunbeam, per lui l’occasione è propizia per passare in testa alla classe Sil 2000. In classe 700 delle silhouette è il siciliano Fabio Vultaggio a tenere il comando sulla Fiat 126. Leader di classe sono anche il calabrese Francesco Intorno sulla Volkswagen Golf GTI (T1600), in TC 1600 Massimo Campogiani anche lui su VW Golf GTI ed Alvaro Bertinelli su Autobianchi A112 Abarth 70 HP in T1150. Per le auto costruite fino al 1976 del 2° Raggruppamento, alle spalle del leader Motti il siciliano “Gosth” su AMS è attualmente 3° con la biposto. Per la classe TC 700 sarà duello di vertice tra l’attuale leader Alessandro Pieroni ed Antonio Maiolo, i due piloti delle Giannini 650 NP sono distanziati di 2,5 punti a favore di Pieroni. Il lombardo Ruggero Riva approda nel Lazio per colmare il gap di 5 punti dalla vetta, al volante della Alfa Romeo GTV, mentre Giovan Battista Angelo su Fiat 127, cerca il primato in solitaria nella T1000. Alle spalle di Nocentini in 1° Raggruppamento, le vetture di costruzione fino al 1972, il nisseno Giuseppe Massimo Ferraro sulla Lancia Fulvia Sport Zagato, oltre ad assicurarsi la classe cerca di avvicinarsi alla vetta tricolore. Ad arricchire il panorama delle belle auto al via anche la Lea Francis anteguerra del sempre presente ed appassionato altoatesino Georg Pruger, come la Fiat 1100 Ala D’Oro del laziale Tonino Camilli. Desidera certamente mettere l’ipoteca sulla classe T850 Danilo Scarcella con la Fiat 850.

Classifiche CIVSA dopo 6 gare: 1° Raggr., 1 Nocentini 38,5; 2 Ferraro 21; 2; 3 Mossler 18,5. 2° Raggr., Motti 31,5; 2 Zambelli 26,5; 3 “Ghost” 19. 3° Raggr., 1 Peroni G. 35,5; 2 Palumbo 25; 3 Oddo 18. 4° Raggr. 1 Riolo 44; 2 Trentini 28; 3 Lottini 23,5. 5° Raggr. 1 Peroni S. 38,5; 2 Vitali 15; 3 Angiolani 8,5.

Calendario Campionato Italiano Velocità Salita Auto Storiche 2024: 22-24 marzo 58^ Coppa della Consuma (FI); 26-28 aprile 9^ Salita Storica Monte Erice (TP); 24-26 maggio 35^ Bologna Raticosa (BO); 21-23 giugno 27^ Lago Montefiascone (VT); 5-7 luglio 42^ Cesana – Sestriere (TO); 18-20 luglio 16° Trofeo Lodovico Scarfiotti (MC); 6-8 settembre Guarcino – Campocatino (FR); 20-22 settembre 15^ Scarperia – Giogo (FI); 4-6 ottobre 7^ Coppa Faro (PU).

