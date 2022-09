bellissima iniziativa a sostegno dello sport del Gruppo Arena Decò

AL FIANCO DELLO SPORT SICILIANO!

Lo sport è vita, cultura e salute!

Nasce il progetto: TUTTI UNITI PER LO SPORT!

Dopo lo straordinario successo del progetto Scuola, torniamo con una nuova iniziativa, in collaborazione Gruppo VéGé, tutta dedicata allo SPORT!

Un’iniziativa nata per supportare, con Gift Card Decathlon e materiale personalizzato, le Associazione Sportive dilettantistiche siciliane, cuore pulsante della passione di migliaia di atleti e appassionati nel nostro territorio che, grazie a queste associazioni, possono praticare sport a qualsiasi livello, garantendo il valore sociale dello sport.

COME AIUTARE LA TUA ASSOCIAZIONE SPORTIVA?

Per prima cosa controlla che l’Associazione che hai deciso di aiutare si sia iscritta all’iniziativa: https://www.tuttiunitiperlosport.it/scuoleiscritte

Se non fosse ancora iscritta, segnala l’iniziativa all’Associazione di tuo interesse.

SCARICA l’applicazione TUTTI UNITI PER LO SPORT e fino all’11 dicembre 2022 puoi assegnare i punti, all’Associazione dilettantistica partecipante, inquadrando con l’applicazione il codice QR che troverai sul tuo scontrino, per ogni 15,00 euro di spesa.

L’iniziativa TUTTI UNITI PER LO SPORT è valida in tutti punti vendita Decò del Gruppo Arena ed è riservata alle Associazioni Sportive dilettantistiche regolarmente iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Coni, presenti sul Territorio siciliano e che si iscriveranno all’interno del portale: https://www.tuttiunitiperlosport.it/loyalty/iscriviti

🎖Inoltre i prodotti sponsor, segnalati al punto vendita, ti permettono di guadagnare più punti da attribuire alla tua Associazione.

Sarà possibile assegnare i Codici alle Associazioni Sportive dilettantistiche entro il termine ultimo del 28 dicembre 2022.

Tutte le info su: https://www.tuttiunitiperlosport.it/

Insieme per lo #Sport, Insieme per la #Sicilia!

