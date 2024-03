GRANDE FESTA AL PRIMO TROFEO

CITTÀ DI AIDONE.

Sarà stata la Dea di Morgantina (ospite presso il museo di Aidone) , con il suo temperamento austero tipipo di una donna di sport che a dato la forza ai più di 200 atleti provenienti da tutte le provincie Siciliane, per disputare la seconda prova, di 10 km., del Grand Prix Sicilia su strada,

e seconda prova del Grand Prix interprovinciale Caltanissetta – Enna.

La manifestazione patrocinata dal comune di Aidone, lo sponsor ufficiale della “Don Bosco 2000” e organizzata dalla storica società, 44 anni di vita, Atletica Bellia.

Prima della partenza dei big la città di Aidone con il suo Sindaco, amministratori, volontari, cittadini, la Comunità Don bosco 2000 hanno percorso un giro all’insegna della fratellanza, che è la ricchezza del genere umano, aprendo di fatto il festival della cooperazione Circolare.

Un percorso tecnico ed impegnativo che ti permetteva, in una giornata di sole, di gustare il centro storico e il belvedere con un panorama mozzafiato verso la Sicilia orientale con la maestosità dell’Etna.

Primo a tagliare il traguardo Sanfilippo Diego della A. S. D. Prosport Castrofilippo e

Prima Donna Vannucchi Federica della A. S. D. Sciacca Running.

L’atletica Bellia, oltre ad organizzare, era presente con i suoi atleti alla competizione.

Stivala Salvatore 4^ assoluto e 1^ di categoria SM;

Alessandro Emanuele 11^ assoluto e 3^ di categoria SM;

Alessandro Attilio 14^ e 2^ di cat. 55;

Hammedi Aziz 20 ^ e 1^ JM;

La Rosa Giuseppe 54^ e 14^ cat. SM 45;

Pisano Eleonora 56^ e prima di cat. SF 45;

Farinato Giuseppe 57^ e 7^ SM 60;

Boria Fabrizio 148^ e 26^ SM 60;

Denaro Enfrj Uber 171^ e 12 SM 40.

Qualche chicca; ringraziamo noi a loro che ci hanno ringraziato per

l’organizzazione, a Ehmman Lucas, tedesco, in vacanza Siciliane giunto 22^ assoluto e Legame Salvatore di anni 85.

L’unico Aidonese in gara, della A. S. D. Atletica Sicilia, Scivoli Filippo SM 45 giunto 21^ di categoria e il nostro Aziz di adozione residenti ad Aidone.

Appuntamento al 21 aprile, per la terza prova del Grand Prix Sicilia, a Messina.

