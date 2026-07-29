Goletta dei Laghi 2026 arriva in Sicilia per la sua tredicesima e ultima tappa

Conferenza Stampa di presentazione dei risultati del monitoraggio microbiologico dei laghi di Piana degli Albanesi, Soprano, Pergusa e diga San Giovanni

📅 Domani, Giovedì 30 luglio 2026

🕙 Ore 19:00

📍 Visitor Center della RNS Lago di Pergusa – Via Mercurio snc,

Pergusa – Enna

📩 Per accrediti stampa inviare e-mail a: golettadeilaghi@legambiente.it

La ventunesima edizione di Goletta dei Laghi, la storica campagna di Legambiente che tutela e monitora i laghi italiani, arriva in Sicilia per la sua tredicesima tappa. Giovedì 30 luglio 2026, alle ore 19:00 presso il Visitor Center della RNS Lago di Pergusa a Enna si terrà la conferenza stampa con la presentazione dei risultati del monitoraggio microbiologico dei laghi siciliani di Piana degli Albanesi, Soprano, Pergusa e diga San Giovanni.

Tommaso Castronovo, Presidente di Legambiente Sicilia, dichiara: “A difesa dell’immenso patrimonio rappresentato dai laghi siciliani torna la Goletta dei Laghi. I nostri monitoraggi, pur senza volersi sostituire a quelli ufficiali e non attestando balneabilità, si offrono come strumento di denuncia e supporto territoriale. L’obiettivo è individuare scarichi non depurati, captazioni abusive, incuria, ma anche denunciare la minaccia della crisi climatica e della pressione antropica. Al contempo, vogliamo promuovere buone pratiche di gestione e sostenibilità, sensibilizzando la cittadinanza sulla tutela di questi preziosi ecosistemi.”

Intervengono:

Franz Scavuzzo, Presidente Legambiente Erei;

Giuseppe M. Amato, Responsabile Gestione delle Risorse idriche di Legambiente Sicilia;

Antonio Aveni, Responsabile Ufficio RNS Lago di Pergusa;

Michele Sabatino, Assessore allo Sviluppo Economico, all’Innovazione e agli Investimenti del Comune di Enna;

Rita Umbriaco, referente CEA Alexander Von Humboldt ;

Elisa Scocchera, ufficio scientifico Legambiente;

Modera:

Vanessa Rosano, Direttrice Legambiente Sicilia.

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Goletta dei Laghi 2026, la storica campagna di Legambiente dedicata alla tutela e al monitoraggio dei laghi italiani giunge quest’anno alla sua ventunesima edizione. Nata con l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio lacustre del Paese, la campagna monitora lo stato di salute delle acque attraverso analisi scientifiche, individuando le principali criticità che minacciano gli ecosistemi lacustri e promuovendo interventi concreti per la loro salvaguardia. Goletta dei Laghi 2026 è realizzata con il supporto dei partner principali Novamont e Conou e del media partner La Nuova Ecologia.

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