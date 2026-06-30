Si è svolta ad Altamura, il 29 giugno, la manifestazione “Le città di Federico a tavola”, dedicata alla valorizzazione degli itinerari federiciani, a partire dalla riscoperta della buona tavola dell’epoca.

L’evento nazionale ha visto la partecipazione di chef provenienti da diverse città, tra cui Monselice, Melfi, Jesi, Enna, Oriolo, Foggia, Torremaggiore e Gravina in Puglia.

I cuochi di Enna, Giuseppe Pirrera (Ristorante Centrale) e Anna Tinebra (Spaccio Bio – Bottega con Cucina), hanno presentato un piatto a base di cicerchia di Aidone, riscuotendo un grande successo non solo da parte della giuria, ma anche degli altri chef partecipanti. Questi ultimi, all’unanimità, hanno valutato il piatto come il migliore della manifestazione, riconoscendone la capacità di rappresentare un ponte tra la cucina medievale cosmopolita di Federico II e la contemporaneità. Nel piatto, infatti, trovano spazio alcuni Presìdi Slow Food del territorio, come la cicerchia di Aidone e lo zafferano ennese.

Titolo del piatto: puls di cicerchia di Aidone con capretto in ius dulci-acido ed aromatiche, erbe amare, frascatula ennese al finocchietto selvatico, zafferano e granella di mandorle.

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