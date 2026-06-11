GIOVANI DEMOCRATICI SICILIA PALERMO CHIEDE LA PRESENZA DELLO STATO, NON SILENZIO
PALERMO CHIEDE LA PRESENZA DELLO STATO, NON SILENZIO!
Come Giovani Democratici abbiamo scritto una lettera aperta al Ministro Piantedosi. Palermo e i comuni della provincia sono sotto l’attacco dei clan e del racket: non è microcriminalità, è una strategia del terrore per controllare il territorio.
Al Governo chiediamo interventi immediati:
1. Più forze dell’ordine in tutta la provincia
2. Sostegno economico straordinario alle vittime del racket
3. Tavolo permanente sulla sicurezza a Palermo e provincia
4. Un piano di rinascita culturale e sociale
I giovani siciliani rifiutano un futuro piegato dal ricatto mafioso. Lo Stato risponda con la sua presenza tangibile, con i fatti e non con il silenzio