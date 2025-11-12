Gesti sinceri e atmosfere di casa: secondo Airbnb, in Sicilia l’ospitalità è prima di tutto calore umano

●A Scopello arriva il riconoscimento per il Miglior Alloggio Rurale: Roberto è stato premiato nella prima edizione de “I Maestri dell’Accoglienza”.

●In Sicilia l’ospitalità è far sentire parte della famiglia: per il 65% conta il calore umano, per il 53% il gusto di qualcosa preparato “dalla nonna”

Milano, novembre 2025 – L’ospitalità italiana è fatta con il cuore prima che con la testa. Ha il profumo del caffè appena fatto e il calore di un gesto affettuoso. È proprio questa Italia che Airbnb celebra con la prima edizione de I Maestri dell’Accoglienza, il riconoscimento dedicato a sei host italiani che incarnano i valori più autentici dell’ospitalità di casa nostra.

] condotta da YouGov per Airbnb, in Sicilia la vera accoglienza si misura in gesti sinceri e piccole attenzioni: il 65% la identifica nel calore umano di chi apre la porta, il 60% in un’atmosfera che ricorda la famiglia, mentre il 45% apprezza la possibilità di scoprire il territorio grazie ai consigli locali. E, per oltre la metà degli intervistati (53%), il vero benvenuto ha il gusto di qualcosa preparato “dalla nonna”: un dolce, un piatto tipico o un piccolo pensiero fatto a mano, simbolo di quel tocco umano che resta il segno più riconoscibile dell’ospitalità siciliana.

Anche il linguaggio riflette questa cultura dell’apertura e della condivisione. Espressioni come “Se hai bisogno di qualcosa chiedi pure” non sono semplici formule di cortesia, ma inviti sinceri a sentirsi parte della famiglia. Un linguaggio quotidiano, affettuoso e diretto, che restituisce tutto il valore del “sentirsi accolti” non come ospiti, ma come amici di lunga data.

È questo modo di accogliere che prende forma nella storia di Roberto, host di Scopello, premiato nella categoria “Miglior alloggio rurale”. Il suo progetto nasce da un gesto semplice e profondamente personale: mantenere vivo il sogno del padre, trasformando un antico rudere tra le colline in un rifugio immerso nella natura. Oggi quella casa, sospesa tra il profumo del mare e il silenzio della campagna, offre un’esperienza che restituisce l’essenza più autentica dell’isola.

