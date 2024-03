GARAGE PLATFORM ENNA: SIGNORA SICILIA 2 / Pupi Ballerini Sabato 30 marzo! dalle 13 alle 20

SIGNORA SICILIA 2 / Pupi Ballerini

Sabato 30 marzo! dalle 13 alle 20

L’artista e performer tedesca Sabine Reinfeld torna in residenza a Enna in Garage a distanza da un anno dalla sua prima permanenza, durante la quale aveva sviluppato una performance tra i ruderi di Fundrisi e Fundrò, su tematiche legate alla migrazione forzata con riflessioni sulla contemporaneità e sulla presenza e assenza nei luoghi dell’abbandono e della memoria. Uno dei suoi approcci principali è quello della »living sculpture«, che tornerà ad adoperare anche in questa occasione.

Dopo il suo ritorno a Berlino, Sabine Reinfeld ha sviluppato una doppia performance, da compiere e registrare a Berlino e ad Enna. In particolare nel territorio di Enna si è concentrata sull’area delle Pietre Incantate (anche dette Pupi Ballerini), nel RNO Rossomanno-Grottascura-Bellia, parte del Rocca di Cerere Geopark.

> Sabato 30 marzo la giornata è imperniata sulla performance di Sabine, ma partirà con un picnic conviviale e condiviso presso l’Officina AgroCulturale Cafeci per proseguirà con una passeggiata fino all’area Pupi Ballerini, così da apprezzare ed immergersi al meglio in questo scorcio di Monti Erei che offre paesaggi e percorsi poco battuti, ricchi di storie, racconti e particolarità geologiche.

> Mercoledì 3 aprile saranno poi proiettate in Garage entrambe le video performance, quella realizzata e registrata nelle settimane scorse a Berlino, e quella ai Pupi Ballerini a cui assisteremo dal vivo. Attraverso la sua performance Sabine mette in comunicazione le Pietre Incantate con un’area parcheggio di un conosciuto magazzino tedesco di fai da te situato a Berlino, dove delle pietre laviche sono state arrangiate inconsapevolmente in maniera simile per scopi meramente decorativi e come area relax per i clienti. Questo spazio con il passare del tempo è stato coperto dalla vegetazione ed è principalmente utilizzato da senzatetto e animali.

30 MARZO – PROGRAMMA

> Ci troviamo alle 13 da Officina AgroCulturale Cafeci per un picnic condiviso: ognuno porta quello che vuole. Il vinello c’è!

> Intorno alle 15:30 ci incammineremo da Cafeci in direzione dei Pupi Ballerini: 4 km di percorso semplice, poco più di un’ora.

> Alle 17 comincerà la performance di Sabine Reinfeld SIGNORA SICILIA 2 / PUPI BALLERINI, di circa 40 minuti.

> Alle 18, dopo la performance, passeggeremo al tramonto sulle alture di Rossomanno godendo del calar del sole tra i Monti Erei e torneremo tranquillamente verso Contrada Cafeci.

Quota partecipativa: 5 euro

Per informazioni: 3281457424 (Carmen) – 3668725778 (Mario)

