GANGI; SECONDO RADUNO DEL VESPA CLUB, CIRCA 300 PARTECIPANTI DA TUTTA L’ISOLA

Gangi, 29 LUGLIO 2024

E’ stato un successo (ieri domenica) la seconda edizione del raduno del Vespa Club di Gangi, circa trecento i partecipanti che sono stati accolti in piazza San Paolo dove sono stati esposti gli esemplari dell’iconico mezzo della Piaggio, eccellenza del Made in Italy. L’organizzazione guidata dal presidente Francesco Castrogiovanni, il sindaco di Gangi Giuseppe Ferrarello e l’assessore Tiziana Ballistreri hanno salutato i vespisti provenienti da tutta la Sicilia. I partecipanti al raduno hanno avuto la possibilità di ammirare le bellezze del centro storico. Poi, ancora, giro panoramico, in sella alla Vespa, per le vie della città e pranzo sociale. Le conclusioni sono state affidate alla premiazione dei partecipanti e la consegna di una targa ricordo al sindaco di Gangi. Al raduno ha preso parte anche una delegazione del club “Auto storiche di Nicosia”.

