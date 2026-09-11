GANGI, IN CONSIGLIO COMUNALE PRESENTATA RELAZIONE ANNUALE SINDACO FERRARELLO

Gangi, 11 Settembre 2026

Il Sindaco del comune di Gangi Giuseppe Ferrarello, ieri sera in consiglio comunale, ha presentato ai consiglieri e alla cittadinanza la relazione annuale sullo stato di attuazione del programma amministrativo 2025‑2026, illustrando un anno di interventi concreti con una visione strategica orientata alla sostenibilità, alla tutela del territorio e alla crescita della comunità.

Nel settore dei lavori pubblici sono stati completati o avviati numerosi interventi che hanno migliorato infrastrutture, decoro urbano e servizi essenziali. Tra le opere principali figurano il collegamento viario tra Via Dalla Chiesa, Via Jerone, Via Lazio e l’area della Scuola Media, con nuove scalinate di raccordo; il nuovo impianto di illuminazione Piano Ospedale‑ingresso Gangi; la riqualificazione straordinaria di marciapiedi, tratti di illuminazione e messa in sicurezza di Via Falcone‑Borsellino, Via Impastato e Via Milite Ignoto. Prosegue l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica da Via Monte Marone a scendere.

Sono stati realizzati lavori al Parco Urbano, l’area delle Pianette, realizzata l’area attrezzata “Svago Dog” e nuovi spazi ricreativi e la rete perimetrale con illuminazione del campetto della scuola media. Sul fronte idrico, sono in fase di ultimazione i due pozzi finanziati con fondi della Protezione Civile, mentre il potabilizzatore e la mappatura della rete – investimento complessivo pari a 2.938.909 euro – sono già collaudati.

L’Amministrazione ha rafforzato la sicurezza del territorio e la manutenzione delle aree rurali attraverso la convenzione con ESA per linee tagliafuoco e viabilità nei feudi comunali, e con il Corpo Forestale per lo sfalcio delle sterpaglie nelle periferie e negli ingressi del paese. È stata avviata la TARIP, sistema tariffario basato sulla reale produzione dei rifiuti.

Sul piano turistico e ambientale, sono in fase di decretazione i progetti SNAI dedicati a trekking, cicloturismo, accoglienza e valorizzazione storico‑culturale. Proseguono gli interventi nell’area GeoPark UNESCO di Monte Alburchia, già realizzata e messa in sicurezza.

La programmazione culturale ha registrato risultati significativi: Patto intercomunale per la lettura, riconoscimento “Città che legge 2024‑2026”, candidatura a Capitale Italiana del Libro 2027, crescita del Festival del Tempo, conferma degli eventi identitari quali Presepe Vivente, Vivere in Assisi, Sagra della Spiga ed Estate Gangitana. È stato rinnovato il comodato d’uso gratuito del Convento e dell’orto dei Cappuccini.

Nel settore sociale sono stati potenziati i servizi per famiglie, minori, anziani e persone fragili, con progetti educativi, centri estivi inclusivi, assistenza domiciliare, Banco Alimentare e nuove collaborazioni istituzionali come l’Ufficio di Prossimità e lo Sportello Remoto 4.0. Prosegue il progetto “Riabitare le Madonie” contro lo spopolamento.

Il Sindaco Giuseppe Ferrarello ha espresso un ringraziamento agli uffici comunali per la gestione efficiente dei servizi, ai collaboratori esterni ed esperti per il contributo tecnico, ai Consiglieri di maggioranza per il sostegno politico, alla Giunta per l’impegno costante e alle associazioni locali – culturali, sociali, sportive, musicali, agricole e di volontariato – protagoniste della vita del borgo. Un ringraziamento va inoltre agli enti sovra comunali per la collaborazione istituzionale e il supporto nelle attività ordinarie ed emergenziali.

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