Forum Acqua e Beni Comuni in merito all’acquisizione quote di Siciliacque da Italgas

Apprendiamo dagli organi di stampa che la multinazionale francese Veolia, azionista di maggioranza di Siciliacque spa (gestore unico del cosidetto sovrambito siciliano per la gestione delle risorse idriche) sta trattando in esclusiva con Italgas per l’acquisto di società idriche in Lazio, Campania e Sicilia.

CHIEDIAMO

al Presidente della Regione e all’Assessore al ramo di conoscere quali verifiche, valutazioni ed atti siano stati attivati per esercitare l’indispensabile controllo pubblico sull’operazione finanziaria in corso, che non può certamente essere compiuta senza una oculata valutazione economica e politica dei rischi connessi, nonché di informarne e darne conto al Parlamento Siciliano;

appreso dagli organi di stampa dell’istituzione – da parte del presidente Schifani – di un Tavolo Tecnico permanente convocato già per oggi, 29/03/2023, a Palazzo d’Orleans alla presenza di degli assessori all’Agricoltura e all’Energia, insieme ai Consorzi di bonifica, Siciliacque, a Enel Produzione, Enel Green, Eni e ai 9 Ato idrici dell’isola, essendo da tempo registrati come “stakeholder” – portatori d’interessi – presso la Regione Siciliana, chiediamo di essere convocati in via permanente al Tavolo richiamato;

al Presidente dell’Assemblea Regionale di richiedere che il Governo Regionale riferisca in Aula delle trattative in corso e delle valutazioni e determinazioni di merito considerato;

a tutte le forze politiche di farsi promotrici di un pubblico dibattito su tutta la partita della privatizzazione delle risorse idriche in Sicilia sia a livello territoriale che nello specifico dell’operazione in Oggetto, che andrebbe a configurarsi come un ulteriore passo verso il monopolio finanziario della gestione della preziosa risorsa, (e non solo) con profili di accentramento e definitivo allontanamento dalle decisioni strategiche del territorio e dal controllo politico e democratico delle comunità.

CHIEDIAMO IL RISPETTO DELLA LEGGE REGIONALE 19/2015: legge che nell’ottica di una gestione interamente Pubblica delle risorse idriche, prevede il controllo sul rispetto del contratto di gestione quarantennale di Siciliacque e che reti impianti siano consegnati da Siciliacque ai gestori d’Ambito provinciali, prefigurando con ciò una progressiva fuoriuscita di Siciliacque dalla gestione delle risorse idriche siciliane, ancora colpevolmente da attuarsi.

