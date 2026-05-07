FORMAZIONE, CREDITO, FISCALITA’ E SVILUPPO ECONOMICO: DOMANI

E’ IN PROGRAMMA A GELA IL CONVEGNO “DALLA CRISI ALLA CRESCITA” PROMOSSO DA CONFFORMAZIONE E DA CONFCOMMERCIO SICILIA

Palermo – 7 maggio 2026. Un confronto di alto profilo per discutere di formazione, credito, fiscalità e sviluppo economico: sono questi i temi al centro del convegno regionale “Dalla crisi alla crescita”, promosso da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia con la collaborazione di Ars, Consorzio dei Comuni di Caltanissetta, Comune di Gela, Unioncamere Sicilia e Unione giovani dottori commercialisti ed esperti contabili di Gela. L’appuntamento si terrà domani, venerdì 8 maggio, dalle 17 alle 20, presso il Macchitella Lab di Gela, e vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo politico, economico e accademico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire strumenti concreti alle imprese siciliane, in un momento storico in cui la ripresa economica passa necessariamente dalla capacità di innovare, formare e investire. Il convegno si aprirà con l’intervento del presidente di Confcommercio Sicilia, Gianluca Manenti, seguito dai saluti istituzionali del presidente dell’Ars Gaetano Galvagno, del presidente del Consorzio dei Comuni di Caltanissetta Walter Tesauro e del sindaco di Gela Terenziano Di Stefano.

Nel primo talk, dedicato a credito, fiscalità e strumenti per le imprese, interverranno Pietro Agen (presidente Confidi imprese per l’Italia e Confcommercio Catania), Mariangela Faraci (presidente Odcec Gela), Calogero Guagliano (direttore generale Irfis FinSicilia), l’on. Salvatore Scuvera (vicepresidente commissione Attività produttive Ars) e l’on. Carolina Varchi (responsabile politiche del Mezzogiorno), mentre il secondo talk, incentrato su formazione, lavoro e sviluppo economico, vedrà protagonisti l’on. Giorgio Assenza (componente della commissione Bilancio all’Ars), Silvia Carrara (direttore Confcommercio Catania), Angelo Fasulo (avvocato specializzato in banking & finance), Benedetto Torrisi (docente di Statistica economia all’Università di Catania, Cst Is.Fo.Ter) e Francesco Trainito (presidente Confcommercio Formazione Sicilia). Le conclusioni saranno affidate all’assessore regionale all’Economia Alessandro Dagnino.

“La Sicilia ha bisogno di una visione condivisa e di strumenti operativi che aiutino le imprese a superare le difficoltà e a crescere in modo sostenibile – dichiara Gianluca Manenti, presidente di Confcommercio Sicilia – Questo convegno vuole essere un momento di confronto reale tra istituzioni, mondo produttivo e professionisti, per costruire insieme un percorso di sviluppo che parta dal territorio e valorizzi le competenze. La formazione, il credito e la fiscalità non sono temi astratti, ma leve fondamentali per restituire fiducia e prospettiva alle nostre imprese”.

Il presidente Trainito, dal canto suo, sottolinea come la collaborazione tra enti e associazioni rappresenti “un segnale di unità e responsabilità verso il futuro economico della Sicilia. Solo attraverso il dialogo e la condivisione di buone pratiche possiamo trasformare la crisi in opportunità e rendere la crescita un obiettivo concreto e duraturo”.

Il convegno “Dalla crisi alla crescita” si inserisce nel ciclo di iniziative promosse da ConfFormazione e Confcommercio Sicilia per sostenere la competitività delle imprese e favorire la ripresa economica regionale, con il supporto dei partner Orienta Italia e Is.Fo.Ter.

Advertisement

Advertisement

Visite: 67