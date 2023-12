FLORIO & IL GUSTO DEL NATALE- OMAGGIO AL FASCINO DI DONNA FRANCA FLORIO CON L’ULTIMA CREAZIONE DELLO CHEF GAETANO LA MANTIA DELLO STAND FLORIO DI PALERMO PER IL DOLCE TIPICO DEL NATALE. ARTIGIANALITÀ E GUSTO CON IL MARSALA SUPERIORE RISERVA FLORIO DOP “DONNA FRANCA”.

Palermo 15 dicembre- Avvolgente, sensuale, dal gusto vellutato il panettone ” “Perle” di Sicilia” è l’omaggio dello Stand Florio alla bellezza di Donna Franca Florio. La combinazione tra la pasta soffice del dolce con lievito madre, farina bio, canditi artigianali siciliani di arance e la persistenza speziata del Marsala Superiore Riserva Florio DOP “Donna Franca”, in cui l’uvetta è stata fatta macerare, dona ad ogni fetta, il gusto morbido e delicato di un panettone che si fa ricordare per l’eleganza. Dall’aveolatura di piccole dimensioni al sapore armonico ed equilibrato dove gli ingredienti si svelano ad uno ad uno. ” Come le perle della collana che adornava Donna Franca Florio nel celebre ritratto di Giovanni Boldini- spiega lo chef Gaetano La Mantia dello Stand Florio- ho voluto legare il gusto sano della bontà alle eccellenze dell’Isola di cui i Florio furono eccelsi ambasciatori nel mondo”. Realizzato artigianalmente con lievito madre e soprattutto rispettando le giuste tempistiche e temperature di lavorazione, ” Perle di Sicilia”, si mangia con tutti (o quasi) i cinque sensi. Custodito in un’elegante confezione con i colori tradizionali del Natale, rosso e dorato, è anche l’idea regalo speciale che si fa ricordare. “Perle di Sicilia” si prenota al 351 5702022 oppure inviando un’e- mail al seguente indirizzo di posta elettronica eventi@standflorio.it

