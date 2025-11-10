Fita Sicilia: importanti risultati per gli atleti siciliani ai campionati italiani

Campionato Italiano Senior Cinture Nere – Messina, 7-9 Novembre 🇮🇹

Grandi risultati per gli atleti siciliani che hanno conquistato il podio nel massimo appuntamento nazionale! 🥋

🏆 PODI SICILIANI 🏆

🥇Giulia Cassar – Fiamme Oro 🥇

🥇 Cirivello Gaetano – Tkd Sport Academy�🥇 Mangione Anthea – Team

🥇Angelo Mangione – Fiamme gialle�🥈 Floridia Mattia – Fiamme Oro

🥈Sciacca Vittorio- Dream Team Taekwondo �🥉 Ammour Nouhaila– Tiger’s Den�🥉 Lenzo Ettore – Dream Team Barcellona�🥉 Foti Giuseppe – Fiamme Oro�🥉 La Mattina Giovanni – Fiamme Oro

🥉Cammarata Matteo – Albatros Taekwondo Lampedusa �🥉 Calabrò Martina – Tiger’s Den

🥉Culletta Asia – Gymnasium Club

🥉Marraro Giada- Il drago e la tigre

Complimenti a tutti gli atleti, ai loro tecnici e alle società per l’impegno e i risultati ottenuti!

