Finanziaria, Sammartino: «Dall’Ars ok alle misure del governo per lo sviluppo del comparto agricolo»

Disco verde all’Ars per le norme inserite dal governo nella Legge di stabilità con i finanziamenti a favore del settore agricolo. Tra le misure approvate in aula: l’erogazione di contributi, pari a un milione e mezzo di euro, in favore di Comuni, altri enti pubblici e soggetti privati per il recupero, la fruizione e la valorizzazione dei borghi marinari; lo stanziamento di cinque milioni all’Esa per interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l’accesso ai terreni agricoli e forestali e per l’irreggimentazione delle acque; l’istituzione di un fondo di tre milioni di euro (un milione per il 2024 e due milioni per il 2025) per le iniziative di promozione interna ed internazionale legate al riconoscimento della Sicilia come “Regione europea della gastronomia 2025”.

«Sono orgoglioso – ha detto l’assessore regionale all’Agricoltura, Luca Sammartino – del lavoro portato avanti dal governo regionale per varare una Finanziaria che ha dato centralità al comparto agricolo e che punta allo sviluppo dell’Isola. Le risorse destinate al recupero dei borghi marinari, agli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale e per le iniziative di promozione legate al titolo di “Regione europea della gastronomia 2025” vanno in questa direzione. Un risultato possibile anche grazie al senso di responsabilità dimostrato dalle opposizioni».

