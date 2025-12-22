Finanziaria: l’assessore Francesco Colianni: importanti provvedimenti per tutta la comunità siciliana
Si chiude il capitolo della Finanziaria Regionale.
Diverse norme dell’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, due in particolare che, insieme al Gruppo Parlamentare Autonomista, abbiamo messo in campo:
1️⃣ SICILIA PULITA ♻️
👉 Un investimento complessivo di 12 milioni di euro per sostenere sindaci e presidenti dei liberi consorzi nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade siciliane.
🔸 Un vincolo importante: l’installazione di sistemi di monitoraggio per prevenire nuovi abbandoni.
💚 Una norma immagine della nostra Isola, per contrastare duramente questo fenomeno e rendere la Sicilia sempre più accogliente e decorosa.
2️⃣ ENERGIA SOLIDALE ☀️⚡
💶 Ulteriori 12 milioni di euro, gestiti da IRFIS Sicilia, per finanziamenti a tasso agevolato destinati a chi vuole installare un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo o una pompa di calore.
🏠 Si parte da chi ha redditi più bassi, offrendo la possibilità di un autoconsumo energetico sostenibile e solidale.
Pagina Facebook Francesco Colianni