Si chiude il capitolo della Finanziaria Regionale.

Diverse norme dell’Assessorato Regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, due in particolare che, insieme al Gruppo Parlamentare Autonomista, abbiamo messo in campo:

1️⃣ SICILIA PULITA ♻️

👉 Un investimento complessivo di 12 milioni di euro per sostenere sindaci e presidenti dei liberi consorzi nella rimozione dei rifiuti abbandonati lungo le strade siciliane.

🔸 Un vincolo importante: l’installazione di sistemi di monitoraggio per prevenire nuovi abbandoni.

💚 Una norma immagine della nostra Isola, per contrastare duramente questo fenomeno e rendere la Sicilia sempre più accogliente e decorosa.

2️⃣ ENERGIA SOLIDALE ☀️⚡

💶 Ulteriori 12 milioni di euro, gestiti da IRFIS Sicilia, per finanziamenti a tasso agevolato destinati a chi vuole installare un impianto fotovoltaico, un sistema di accumulo o una pompa di calore.

🏠 Si parte da chi ha redditi più bassi, offrendo la possibilità di un autoconsumo energetico sostenibile e solidale.

