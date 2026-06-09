Trofeo Nicoletti, medaglie e record

Numerose presenze sul podio per la nostra selezione a Riccione: ori per Arcudi, Tifrea, Capostagno e la 4 per 50 mista femminile. Primato regionale di Farmer nei 50 dorso. Rinaldi e Maniaci convocati per la Coppa Comen

Trofeo Nicoletti, medaglie e record

Un bel bottino di medaglie con la chicca di un record di categoria. E’ più che positivo il bilancio della nostra selezione al 29° Trofeo Internazionale Italo Nicoletti di nuoto.

Alle gare di Riccione ha preso parte un gruppo di 16 talenti, ai quali, come nei progetti del comitato regionale, è stata offerta l’opportunità di competere ad alti livelli, beneficiando così di una preziosa opportunità di stimolo e di crescita.

I nostri ragazzi, selezionati dal coordinatore tecnico Diego Santoro, non si sono fatti scappare l’occasione portando a casa numerosi risultati di valore.

Le medaglie d’oro sono finite al collo di Emma Arcudi (50 e 100 farfalla Cadette, più un argento nei 100 sl), Ionut Tifrea (200 sl Juniores), Simone Capostagno (1500 sl Assoluti) e della 4 per 50 mista femminile Cadette (Farmer-Raffa-Ferrara-Arcudi).

Argento con primato regionale Cadette e Juniores per Michela Farmer nei 50 dorso con il tempo di 30”62. Secondo posto anche per Silvia Raffa (100 rana Juniores) e per le staffette 4 per 50 sl Cadette (Arcudi-Farmer-Raffa-Ferrara) e Cadetti (Sportaro-Parisi-Tifrea-Chisari).

Bronzo ex aequo per Leonardo Chisari e Giorgio Sportaro nei 50 sl Cadetti, Nicolò Zappalà nei 100 rana e 200 misti Juniores, lo stesso Leonardo Chisari nei 50 farfalla Cadetti, Sabrina Ferrara nei 100 farfalla Cadette e Giuliana Lentini nei 400 misti Cadette.

Da una selezione all’altra, in tema di buone notizie, degna di sottolineatura la convocazione in azzurro per la Coppa Comen di due nostri atleti: Giorgia Rinaldi della Poseidon e Vincenzo Maniaci del Tc Palermo 3. Si gareggerà a Novi Sad, in Serbia, dal 19 al 21 giugno.

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