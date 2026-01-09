FIBERCOP È PARTNER DEI GIOCHI OLIMPICI E PARALIMPICI INVERNALI DI MILANO CORTINA 2026

L’azienda leader nella gestione dell’infrastruttura di rete fissa e fibra ottica ha siglato un accordo di collaborazione con il Comitato Organizzatore dell’evento sportivo invernale che torna in Italia dopo venti anni.

Roma, 9 gennaio 2026 – La Fondazione Milano Cortina 2026 e FiberCop annunciano l’avvio di una partnership strategica in vista dei prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. La collaborazione nasce dalla condivisione dei valori universali dello sport e si avvale dell’eccellenza tecnologica di un’azienda leader nell’innovazione. FiberCop assume ufficialmente il ruolo di Fiber Infrastructure Partner dell’evento.

L’accordo sancisce l’impegno di FiberCop nel sostenere un evento di portata globale, promuovendone i principi fondanti. Al contempo, la partnership rappresenta un’occasione cruciale per valorizzare le infrastrutture nazionali e i territori coinvolti dalla manifestazione.

FiberCop, che gestisce la rete fissa e in fibra ottica più capillare del Paese — con circa 27 milioni di chilometri di fibra posata e oltre 6.000 comuni già connessi in banda ultralarga — metterà a disposizione degli operatori di telecomunicazione un’infrastruttura moderna e affidabile, ideale per supportare lo sviluppo di soluzioni digitali innovative su tutto il territorio.

Questa sponsorizzazione segna una tappa fondamentale nel percorso di crescita di FiberCop il cui obiettivo è garantire connettività ad alte prestazioni, contribuendo attivamente all’inclusione digitale, alla sostenibilità e allo sviluppo economico del Paese. La collaborazione con Milano Cortina 2026 conferma il ruolo di FiberCop e la sua consolidata esperienza nel settore delle reti digitali d’avanguardia.

Andrea Varnier, Amministratore Delegato Milano Cortina 2026: “Avere un partner come FiberCop è di fondamentale importanza strategica. I Giochi richiedono una rete molto complessa per la connettività: dobbiamo garantire velocità, qualità e continuità non solo per il funzionamento interno e logistico dell’evento ma anche per le immagini che verranno trasmesse al mondo intero, quelle che resteranno per sempre nella storia dello sport e dell’Italia. Per Milano Cortina 2026, edizione con sedi dislocate tra città e montagna, la collaborazione con un’azienda leader nella gestione della rete fissa, si rivela essenziale per il periodo dei Giochi e oltre Milano Cortina 2026”.

“La collaborazione con la Fondazione Milano Cortina 2026 rappresenta per FiberCop un motivo di grande orgoglio,” ha dichiarato Massimo Sarmi, Presidente e Amministratore Delegato di FiberCop. “I Giochi saranno una vetrina per l’Italia e un’opportunità per dimostrare come infrastrutture digitali moderne e capillari possano abilitare eventi complessi e globali rappresentando un’eredità duratura per il Paese. FiberCop è nata per essere tra i protagonisti della trasformazione digitale del Paese, e far parte del team di Sponsor di questo evento conferma la nostra volontà di essere presenti nei momenti in cui si costruisce il presente ed il futuro dell’Italia”.

FONDAZIONE MILANO CORTINA 2026

L’obiettivo della Fondazione Milano Cortina 2026, in accordo con il Comitato Olimpico Internazionale (CIO), il Comitato Paralimpico Internazionale (IPC), il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Città di Milano e di Cortina d’Ampezzo, la Regione del Veneto e la Regione Lombardia, le Province autonome di Trento e Bolzano, è quello di pianificare, organizzare, finanziare e realizzare i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina nel 2026. Istituita il 9 dicembre 2019, la Fondazione Milano Cortina 2026 è guidata dal Presidente Giovanni Malagò e dal CEO Andrea Varnier.

